Norris e la rivalità con Verstappen per il mondiale 2026

Norris racconta la rivalità con Max Verstappen, in relazione soprattutto al suo status di attuale Campione del Mondo

Lando Norris parla della sua rivalità con il collega Max Verstappen. Il britannico è convinto di essere ancora all’altezza del pilota della Red Bull Racing. A soli 26 anni, il britannico ha raggiunto il suo obiettivo di vita: diventare Campione del Mondo di Formula 1. Molti ora si stanno chiedendo se il pilota numero 1 avrà la grinta e l’ambizione per diventare un pluricampione come il suo rivale, il numero 3 di Red Bull, o i sette volte campioni del mondo Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Norris si è dimostrato soddisfatto di aver raggiunto traguardo del titolo iridato. Afferma che questo risultato sia qualcosa che porterà dentro con sé per sempre, indipendentemente dai suoi risultati futuri. Il pilota della McLaren è convinto di avere una carriera ancora lunga in Formula 1. Ha dichiarato che cercherà di vincere più titoli mondiali possibili.

Il pilota di Bristol ha fatto un raffronto tra il suo metodo di lavoro in relazione a quello del suo rivale Verstappen affermando che: “È abbastanza chiaro che ho una mentalità diversa e un approccio diverso, per esempio, a ciò che dice Max. Bene o male? Decidete voi“, ha detto Norris, parlando con alcuni media. “Ci sono molte cose che ammiro ancora in Max, e vorrei averne un po’ di più, qua e là, ma cerco sempre di migliorare.

“So che ci sono ancora aspetti in cui non sono al livello che dovrei essere, e il livello è comunque buono. Ma quando combatti contro questi ragazzi, devi avvicinarti alla perfezione. Quindi ci sono ancora molte cose su cui voglio lavorare, per migliorare, ma il livello di base a cui sono arrivato ora è già piuttosto buono” ha affermato il pilota della McLaren

La crescita in Formula 1

La scorsa stagione Lando ha vinto il mondiale per due soli punti su Max Verstappen. Il pilota McLaren afferma che la sua voglia di vincere è rimasta invariata. Il britannico inizierà la nuova stagione con molta più fiducia: “Ho detto in varie interviste e in altre occasioni in passato che sono un tipo che deve vedere qualcosa per crederci, soprattutto quando ha a che fare con me stesso” ha dichiarato.

“Credevo di poter raggiungere la pole per la prima volta, o vincere una gara? Quando ci sono riuscito, ho pensato: ‘Ah! Posso farcela’. Per qualche ragione, è così che ho pensato e creduto. Lo scorso anno sono sicuramente migliorato in molte cose, nella preparazione mentale, nello stato mentale, nella gestione dei momenti belli e di quelli brutti, e in tutto ciò che sta nel mezzo. Ma devo sicuramente trovare la mia strada e non ignorare ciò che hanno fatto gli altri in passato, ma capire cosa mi motiverà sempre”.

“Gran parte della mia motivazione non sta nell’immaginare me stesso sul gradino più alto del podio o nel tenere in mano un altro trofeo. Gran parte sta nello stare con la squadra, nel permettere loro di vincere i trofei, di festeggiare, di celebrare e cose del genere” ha continuato il pilota britannico.

Il viaggio in Finlandia di Norris assieme agli amici

“La pausa invernale è stata breve. Prima che te ne accorgessi, era già Capodanno” ha dichiarato. Il pilota McLaren, prima dell’anno nuovo, ha trascorso molto tempo assieme ai suoi amici per allontanarsi un po’ dalla gente e staccare la spina. “Ho fatto il mio viaggio annuale in Finlandia, semplicemente per allontanarmi dalla gente, solo io e alcuni dei miei amici. Ci siamo trasferiti in una cittadina carina e tranquilla, e poi siamo tornati ad allenarci. Ho ripreso ad allenarmi prima di quanto avessi fatto in qualsiasi altro anno”.

“Non è che mi sia divertito molto di più rispetto al passato, mi sento sicuramente più rilassato sotto molti aspetti e mi è piaciuto. Vorrei avere solo un paio di settimane in più per assimilare tutto e permettere al mio corpo e alla mia mente di realizzare ciò che abbiamo realizzato e ciò che ho realizzato l’anno scorso.” ha concluso Lando Norris

Lorenzo Ferrari