Le sfide di Cadillac nel mondiale 2026 di Formula 1

Cadillac e le tante sfide da affrontare in vista della F1 2026

Cadillac avrà numerose sfide impegnative da affrontare come undicesima squadra di Formula 1 nel 2026. Il Team americano e i suoi proprietari statunitensi, TWG Motorsports e la casa madre del marchio, General Motors, hanno dimostrato, però, di essere un team ambizioso. Un impegno importante risulta abbastanza evidente già dalla volontà di svelare la prima livrea di gara della squadra durante uno spot pubblicitario nel corso dell’intervallo del Super Bowl.

Una volontà riscontrabile anche dal reclutamento di centinaia di dipendenti per la sua base europea a Silverstone. Con il team che ha anche commissionato uno stabilimento all’avanguardia a Fishers, nell’Indiana. Sua sede centrale e stabilimento di produzione. Cadillac ha inoltre inserito due piloti di grande esperienza come Valtteri Bottas e Sergio Perez, consapevoli di come dovrebbe essere un’organizzazione di prima linea in F1.

Il team made in USA ha ricevuto la conferma di poter partecipare alla serie solo nel novembre 2024, quando aveva già iniziato a creare la propria squadra. Dopo la conferma dell’ingresso nel Circus, il reclutamento si è intensificato, arrivando a vantare un organico ben al di sopra dei 500 dipendenti. Tutte le scadenze interne prefissate dal team sono state quindi rispettate. Cadillac è stato uno dei primi team a completare giri con la sua vettura del 2026. “Abbiamo dovuto affrontare scadenze strettissime“, ha dichiarato Lowdon. “Ma sono davvero orgoglioso che il team abbia rispettato ogni singola scadenza. E ho già detto con sicurezza che siamo un team che rispetta i tempi e che continuerà a farlo, il che credo sia un enorme risultato per tutti i membri del team“.

Quali sono gli obbiettivi per la nuova stagione?

Cadillac non si è posta obbiettivi irrealistici, consapevole delle sfide che ancora la attendono nella sua stagione d’esordio e in futuro. Ha percorso 164 giri, numero non particolarmente elevato nello shakedown di Barcellona, e si prepara per due settimane importanti in Bahrain. L’adozione di propulsori e cambi Ferrari dovrebbe essere un’ottima opportunità, ma resta da verificare le prestazioni del loro primo telaio in assoluto. Considerando le enormi incognite in questa fase della nuova era della classe regina del Motorsport, è impossibile per il team puntare a una posizione specifica nel campionato costruttori.

Tuttavia, Cadillac vuole essere una squadra rispettabile fin dall’inizio, un qualcosa che dimostra la serietà con cui intende raggiungere il suo obiettivo. “Quando la bandiera a scacchi sventolerà ad Abu Dhabi, potremo guardarci indietro e vedere”, ha aggiunto Lowdon. “È un viaggio verso l’ignoto per tutti i team, con il nuovo regolamento e le nuove power unit. Sarà un modo nuovo di gareggiare, ed è molto, molto difficile stabilire obiettivi assoluti in una situazione del genere. Ma analizziamo costantemente ogni singola cosa che facciamo”.

Lowdon ha sottolineato anche che la cosa più importante per il team è restare uniti e imparare dai propri errori. La squadra ha reclutato il proprio personale con questo obbiettivo in mente. “Penso che questo sia un gioco di squadra. E la chiave dei giochi di squadra è infondere assoluta onestà nel team con feedback sinceri“, ha continuato il team principal. “Se commettiamo errori da qualche parte, questi errori possono accadere. Siamo tutti uniti. Ci aiutiamo a vicenda. È così che funzionano i team migliori. E stiamo cercando di costruire un team davvero, davvero forte. Quindi saremo autocritici, ma con le giuste motivazioni in mente“.

Lorenzo Ferrari