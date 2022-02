Norris e il futuro in altre scuderie: iniziano le prime chiacchiere

Mentre Seidl confida nel piano del team McLaren per i prossimi anni, il pilota inglese ha rivelato di aver recentemente avuto contatti anche con altri team

E’ di ieri la notizia che vede Lando Norris rimanere in McLaren almeno fino alla fine del 2025. Il contratto del pilota britannico era stato già rinnovato lo scorso maggio, con il termine previsto per il 2023. In questi giorni, però, il team e il pilota hanno concordato di estendere la durata della loro partnership per altri due anni ancora. Tuttavia, Norris ha rivelato che è stato recentemente in contatto anche con altre scuderie riguardo al proprio futuro: “Ci sono state alcune chiacchiere qua è là. Ma questo è tutto, e niente è andato lontano”.

“Non appena è saltato fuori qualcosa,” afferma il pilota “è allora che ho continuato ad andare da Andreas Seidl e a conversare su cosa riserva il nostro futuro e così via. Ci sono state delle piccole cose – non ha senso mentire al riguardo – qua e là con varie altre squadre. Ma niente che sia andato lontano“. Seidl, tuttavia, ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che altri team avessero mostrato interesse per il ventiduenne. Ma che la decisione di estendere il contratto è stata soltanto spinta dalla volontà di garantire stabilità alla squadra. Anche grazie all’enorme talento mostrato da Norris nelle sue prime stagioni.

Moving #FearlesslyForward together with @LandoNorris. 🤝🧡 A message from the man himself for the Papaya family. pic.twitter.com/OLXVUXsJq6 — McLaren (@McLarenF1) February 9, 2022

SEIDL: “AVERE NORRIS E’ UNA GARANZIA PER IL FUTURO”

“Questa è solo un’estensione di un contratto già esistente che ci ha portato a due anni in più con Lando.” ha affermato Seidl. “Se guardi al piano generale che abbiamo in atto qui e al viaggio che stiamo facendo, sappiamo che, nonostante i buoni passi che abbiamo fatto negli anni precedenti, abbiamo grandi passi da fare“. L’obiettivo del team papaya è quello di tornare sui gradini più alti della classifica. E secondo Seidl, la squadra si trova a buon punto nel suo piano di sviluppo.

“Sappiamo anche che dopo tutti i cambiamenti organizzativi che abbiamo fatto qui alla McLaren, abbiamo semplicemente bisogno di più tempo per continuare a crescere come squadra e per completare questi progetti. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi che ci stiamo ponendo, per tornare alla posizione in cui lottiamo per le vittorie in gara ogni fine settimana, avere Lando con noi e avere questa coerenza e continuità nella formazione dei piloti sarà una garanzia“.