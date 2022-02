Williams spoilera una grande novità sulla monoposto 2022

In vista della presentazione ufficiale delle monoposto prevista per il 15 febbraio 2022, la Williams sta pubblicando alcuni post social davvero intriganti. Oltre alle modifiche tecniche, pare che le novità della monoposto andranno molto oltre e assisteremo a un vero rebranding della squadra che verrà svelato solo martedì prossimo. Questa trasformazione è stata annunciata con un video dei piloti Alex Albon e Nicholas Latifi che hanno visto in anteprima la livrea della monoposto 2022.

Le reazioni piacevolmente stupite dei piloti che hanno esordito con un “WOW” corale, fanno ben sperare. “È diverso… Fresco. Penso di aver usato la stessa espressione l’anno scorso, ma credo che sia più adatta a quest’anno. È davvero fantastica! Penso che sembrerà bella sotto le luci e nelle foto” ha commentato Latifi.

“Mi piace. Direi che è più Williams,” ha detto il pilota thailandese. “È più semplice in termini di combinazione di colori.” Ha proseguito svelando alcuni dettagli che sono stati sapientemente mascherati nell’audio originale e che sembrerebbero far riferimento a un nuovo colore. Presto sapremo cosa volesse dire con quel “C’è un po’ di **** dentro. Mi piace il **** in esso”. In generale “Mi piace: è più pulita, più nitida” ha concluso Albon.

Latifi ha aggiunto: “C’è un nuovo colore qui, che mi piace moltissimo. Penso che evidenzi alcune dettagli molto interessanti dell’auto. Anche il modello è un po’ diverso rispetto a quello che abbiamo usato fino ad oggi” e ha concluso sottolineando come questo faccia parte di un cambiamento globale “Mi sembra un bel modo per dare il via alla nuova era della Formula 1”.

Alex and Nicky have had their first glimpse at our 2022 livery 👀

Be a part of our season launch 👉 https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/hXjAuKFaZY

— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 9, 2022