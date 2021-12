Palmer: “La Mercedes avrebbe dovuto scegliere Norris”

L’ex pilota di F1 Jolyon Palmer e il commentatore della F1 Jack Nicholls hanno dichiarato apertamente che se fossero stati loro a decidere il successore di Valtteri Bottas in Mercedes, avrebbero scelto Lando Norris al posto del britannico George Russell

George Russell per la Mercedes è stata però la scelte più ovvia e giusta poiché sin dalle categorie junior ha fatto parte dell’academy Mercedes, approdando in Formula 1 nel 2019 con la Williams motorizzata proprio dal motorista di Stoccarda, d’altro canto anche il giovane Lando Norris ha fatto bene con la McLaren salendo diverse volte sul podio e mostrandosi molto costante, ma la scelta ricaduta sul britannico era solo una questione di tempo.

In occasione del tanto discusso Gran Premio del Belgio 2021 il giovane britannico ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera nella massima serie automobilistica, salendo sul secondo gradino del podio, terminando però quattro volte in totale in stagione in top-10 e quindi in zona punti ed è grazie a lui che la Williams ha concluso in ottava posizione il Campionato Costruttori.

Nel podcast dedicato alla Formula 1 Chequered Flag, l’ex pilota Jolyon Palmer e il commentatore Jack Nicholls, hanno commentato: “Se fossi stato in Mercedes e avessi dovuto prendere io la decisione sul secondo sedile da affiancare ad Hamilton, penso che avrei preferito Norris a Russell dopo questa stagione. Il modo in cui ha tenuto a bada Lewis alla fine della gara di Sochi fino a quando la strategia e la scelta delle gomme non gli sono sfuggite, è stato incredibile”.