Norris guarda con realismo e preoccupazione al regolamento, consapevole che il cambio di regole potrebbe stravolgere gli equilibri e i rivali nel 2026

La Formula 1 nel 2026 introdurrà quello che molti definiscono il più grande pacchetto di nuovi regolamenti nella storia del Mondiale. Le modifiche coinvolgeranno sia il telaio sia le power unit, rendendo imprevedibile l’ordine competitivo tra i team.

In questa fase, nessuna squadra può dirsi al sicuro: anche un team reduce da stagioni difficili potrebbe sorprendere con una soluzione tecnica innovativa già dalle prime gare, a partire dal GP d’Australia a Melbourne. Per questo Norris mette in guardia: attenzione ai rivali di McLaren nel 2026.

Norris: “Fa parte della Formula 1 imparare dagli altri”

Intervenuto ai microfoni di F1 TV durante lo shakedown di Barcellona, Lando Norris ha sottolineato come il cambiamento regolamentare imponga un approccio aperto e realistico. Secondo il britannico, osservare le soluzioni degli avversari è parte integrante della Formula 1 moderna: a volte bisogna accettare che altri team abbiano fatto un lavoro migliore e cercare di imparare rapidamente da chi è davanti. La McLaren, pur fiduciosa del lavoro svolto, sa che la stagione 2026 sarà lunga e complessa, con continui sviluppi tecnici durante l’anno.

Quando i regolamenti premiano i più innovativi

La storia del Circus dimostra quanto i grandi cambi di regole possano ribaltare i valori in pista. Nel 2009 la Brawn GP conquistò il titolo grazie al celebre doppio diffusore, mentre Mercedes dominò l’era turbo-ibrida interpretando meglio di tutti i regolamenti sui motori. Scenari simili potrebbero ripetersi anche con la Formula 1 2026, e Norris non esclude che l’idea vincente possa arrivare da una squadra diversa dalla McLaren.

Aston Martin F1 osservata speciale con Newey in questo 2026

Tra i team più osservati in vista della nuova era c’è Aston Martin, reduce da un settimo posto nel campionato costruttori ma ora rafforzata dall’arrivo di Adrian Newey. La monoposto mostrata a Barcellona ha già attirato l’attenzione per alcune soluzioni aerodinamiche, in particolare la sospensione posteriore e il cofano motore. L’unione tra Newey, Fernando Alonso e il nuovo motore Honda alimenta le ambizioni del team di Silverstone.

Russell: “Il design non basta, conta la velocità”

Anche George Russell, tra i favoriti per il titolo piloti, ha commentato l’attuale scenario della Formula 1. Secondo il pilota Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes sembrano al momento le squadre di riferimento, ma Aston Martin non va sottovalutata. Il britannico ha però ricordato che nel Circus non vince la vettura più spettacolare dal punto di vista estetico, ma quella più veloce sul giro secco e sul passo gara. Il primo vero verdetto sulla Formula 1 2026 arriverà dal circuito di Melbourne. Solo lì si capirà chi ha interpretato meglio i nuovi regolamenti e quale monoposto diventerà il punto di riferimento tecnico per l’intera stagione.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi