Accuse di imbrogli alla Red Bull: la risposta di Horner

Il motore Red Bull accusato di imbrogli

Durante la pausa invernale hanno iniziato a diffondersi voci secondo cui Mercedes e Red Bull avrebbero trovato una falla nel regolamento per la produzione dei motori. Quest’anno a causa delle nuove regolamentazioni ci sono grandi cambiamenti sia per quanto riguarda la vettura sia per il motore. Proprio per quest’ultimo si sono diffuse accuse di imbrogli alla Red Bull.

Sembrerebbe che nel team di Max Verstappen siano riusciti a sviluppare un propulsore che avrebbe un rapporto di compressione di 18:1, più alto di quello consentito dalle norme di 16:1. Questo perché, secondo il regolamento, la FIA controlla il rapporto di compressione a motore freddo e non in pista, quando invece il motore è caldo. Utilizzando materiali termoespandibili si può intervenire sul comportamento del motore. In pista quando il motore si scalda, questi materiali si dilatano e fanno aumentare il volume effettivo del cilindro. Una soluzione grazie alla quale gli stessi avrebbero più potenza. Questo permetterebbe di estrarre più energia dalla stessa quantità di carburante. Tanto che si ritiene che a Melbourne, Red Bull potrebbe avere un vantaggio di 0,3 s a giro. Complessivamente su 17,4 secondi di vantaggio su 58 giri.

Il commento di Horner sulle accuse ricevute

Diversi sono già stati gli incontri tra i membri della FIA, tra i quali Nikolas Tombazis, e i produttori delle power unit. Con Tombazis dimostratosi fiducioso nella ricerca di una soluzione e sicuro del fatto che nessun team sarà intenzionato a presentare proteste ufficiali. Horner, che ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della power unit 2026, ha commentato così le accuse di imbrogli alla Red Bull: “È una dichiarazione importante”.

“La Formula 1 è questione di superare i limiti. È una questione di come si interpretano i regolamenti. Lo è sempre stato e lo sarà sempre. Le squadre più conservative sono quelle che non arrivano mai in testa alla griglia. Bisogna spingersi oltre i propri limiti. Certo tutto dipende da come si interpretano le normative. Gli ingegneri, tra cui i più brillanti del pianeta, esamineranno tali normative e penseranno: ok, come posso massimizzare le prestazioni?“.

di Beatrice Bertolotti