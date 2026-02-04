Verstappen: come coniugare Formula 1 e vita privata?

Max Verstappen: come mantiene una vita “super semplice” nonostante il successo in F1

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1, ha spiegato come riesca a restare con i piedi per terra e a mantenere una vita semplice anche mentre vive nel vortice di fama, successi e pressioni del circus.

Il pilota olandese della Red Bull ha detto di non sentire il bisogno di comportarsi diversamente o inseguire la celebrità solo perché la sua carriera è alle stelle:

“Cerco semplicemente di essere me stesso, onestamente. Non ho bisogno di incontrare persone famose o comportarmi in modo diverso solo per il successo. So cosa devo fare: performare. Se non performo, sono fuori. È così semplice.”

Verstappen ha spiegato che avere amici veri e la famiglia accanto lo aiuta a mantenersi con i piedi per terra

In mezzo alla vita frenetica della Formula 1 – tra gare, eventi e celebrità – il suo obiettivo, fuori dalla pista, è vivere una vita normale e senza eccessi:

“Non sono qui per quello. Faccio quello che devo fare e poi torno a casa. Per questo cerco di mantenere la mia vita molto semplice, niente di pazzo.”

Riflettendo sul passato e su quello che potrebbe dire la gente di lui tra 20 o 30 anni, Verstappen ha ammesso di non avere una visione precisa del futuro, ma si mostra comunque rilassato e aperto a qualsiasi cosa accada, senza preoccuparsi troppo di definire il proprio status leggendario:

“Non ne ho idea di come sarà… Se più cose accadono, fantastico. Se non accadono, va bene lo stesso.”

In un mondo come quello della Formula 1, dove il successo spesso porta con sé eccessi, pressioni mediatiche e vite sopra le righe, l’approccio di Verstappen rappresenta quasi un’eccezione. La sua scelta di restare fedele a se stesso e di mantenere una routine semplice sembra essere una delle chiavi della sua continuità ad altissimo livello.

Alla fine, per Max, tutto si riduce a una sola priorità: correre per vincere. Tutto il resto è contorno. Ed è forse proprio questa mentalità, essenziale e senza distrazioni, che gli ha permesso non solo di dominare in pista, ma anche di affrontare il successo con naturalezza, senza lasciarsi travolgere. In Formula 1 come nella vita, Verstappen continua a dimostrare che la semplicità può essere una forza.