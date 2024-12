Non comprare mai questo modello: se si guasta in garanzia la casa madre ti ricarica 3.000€

Non acquistare mai questo modello, se ancora in garanzia la casa madre ti da 3000 euro, ma non sempre potrebbe essere così.

Quando si acquista una nuova vettura, la speranza che si nutre è sempre la stessa, ovvero quella di dover sostare presso il proprio meccanico di fiducia almeno possibile. Per questo motivo si cerca di acquistare un modello che sia efficiente, ma anche resistente al tempo e non abbia delle problematiche di fondo.

Troppo spesso però la scelta non è poi così semplice come si possa immaginare, ovvero ci sono alcuni lotti di automobili che presentano delle problematiche che poi daranno dei grattacapi all’automobilista. Si tratta però di situazioni che spesso è difficile da conoscere a monte.

Ci sono stati casi in cui le case automobilistiche sono state obbligate a ritirare alcuni modelli di auto, ovviamente intervenire su di essi in maniera gratuita.

Questa volta il destino avverso è toccato a uno dei colossi dell’automobilismo mondiale.

3000 euro di risarcimento

Questa è la cifra che avrebbe ottenuto un automobilista che dopo aver comprato una vettura, a pochi mesi di distanza dal linguaggio agevolazioni e quindi quando era ancora in garanzia, si è visto rilasciare circa 3000 € in riparazioni. Un guasto non di poco conto che purtroppo avrebbe portato a una problematica non esistente. Si tratta della solita storia di blocchi di automobili, che vengono immesse sul bloccato nonostante delle problematiche che potrebbero influenzare l’utilizzo da parte dell’automobilista. In questo specifico caso però, i 3000 € di risarcimento che sono stati rilasciati all’automobilista, hanno visto anche la stessa casa, chiedere il silenzio dell’uomo, in merito alla problematica della vettura.

Occorre ammettere che un problema nato da un errore in fase di fabbricazione, potrebbe essere molto meno banale di quello che si immagina. Facile immaginare le case automobilistiche, pur avendo il dovere di comunicare la problematica, potrebbero avere occultare quello che sta succedendo.

La macchina nuova che diventa un incubo

La bizzarra storia riguarderebbe un’automobilista che ha acquistato una Peugeot 308 e che dopo pochi mesi ha notato un malfunzionamento del serbatoio AdBlue. La spia del funzionamento, si era accesa già troppe volte e lui si era recato dal proprio meccanico per cercare di risolvere la problematica.Peugeot si è offerta di dare un’auto sconto di 3000 €, in cambio del suo silenzio. Ma la vera problematica in merito, sarebbe sorta poi quando l’auto non sarebbe più stata in garanzia.

Proprio questo pensiero affatto in modo che lui decidesse di agire e di non coprire la problematica.