Carro attrezzi, lo fai uscire due volte e la compagnia di assicurazione ti chiama subito: “le annulliamo la polizza”

Chiami due volte il carro attrezzi e la compagnia decide di annullarti definitivamente la polizza. Ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi anni le compagnie assicurative stanno creando non poche problematiche agli automobilisti. Simulare una polizza è obbligatorio, previsto da codice stradale e nel caso in cui si venga trovati sprovvisti in strada, si rischiano severe multe, oltre a provvedimenti complementari.

Quello che sta rendendo difficile un rapporto è indispensabile per la sicurezza in strada di tutti gli automobilisti e non solo, sono i cambiamenti che stanno avvenendo tanto nel mondo automobilistico quanto in quell’assicurativo. Sono ormai diversi mesi che gli automobilisti lamentano il momento vertiginoso delle loro polizze. Quest’ultime sembra che abbiano seguito l’andamento di tutti gli altri beni di consumo con un’impennata del prezzo spropositata.

Le compagnie assicurative dal canto loro cercano di offrire i migliori sconti a tutti coloro che si affidano ad essi, ma questo potrebbero non essere sufficiente.

In genere per poter avere il favore dell’automobilista, le compagnie decidono di offrire dei servizi accessori, affinché si possa migliorare l’esperienza al volante della vettura.

Dal carro attrezzi alla scatola nera, tutti i servizi accessori

Quando si parla di servizi accessori in riferimento alla polizza assicurativa, ci si riferisce a tutte quelle opzioni che sono previsti dal contratto e che permettono all’automobilista di avere un’esperienza migliore alla guida. Negli ultimi tempi si è molto diffuso l’utilizzo ad esempio della scatola nera. Essa sarà obbligatoriamente installata all’interno delle automobili di nuova generazione, per tutti gli altri vi è la possibilità di ottenere un notevole sconto sulla polizza assicurativa, decidendo di farla installare da loro.

Altro servizio molto apprezzato è quello di inserire la possibilità di avere assistenza stradale gratuita, con il pagamento di una piccola quota aggiuntiva, che però permette di ottenere uno sconto sul totale della polizza stessa. Senza considerare le agevolazioni migliori in caso di incidente. Ma nonostante si tratti di un servizio che si sottoscrive all’interno del contratto, ci potrebbero essere dei casi veramente particolari.

La possibilità di una cancellazione unilaterale

Di recente, una notizia lasciato perplessi, molti automobilisti. L’esperienza di uno di loro sembra essere veramente pessima, un’automobilista si è ritrovato con la comunicazione di una cancellazione unilaterale della polizza, da parte della compagnia assicurativa, perché aveva usufruito del servizio di carro attrezzi per ben due volte. Quindi, due mesi prima del rinnovo della polizza, l’automobilista si è trovato con tale comunicazione.

Inoltre, si è visto bloccare l’accesso ai servizi di assistenza stradale sull’applicazione del dispositivo mobile, infine gli è stato fornito un numero alternativo da chiamare in caso di emergenza. Una situazione alquanto spiacevole che a me significa la auto cubista stesso. Si chiede quindi di prestare attenzione alle clausole che sono presenti all’interno dei contratti.