Noleggio auto tra privati, il trucco per guadagnare 500€ in un mese senza fare niente | C’è un fila di gente che vuole guidare la tua auto

Ecco come guadagnare 500€ in un mese senza fare niente, la soluzione è il noleggio auto tra privati.

Oggi giorno, sono molti i cittadini che si sono reinventati, provando ad aumentare le loro entrate, con attività extra. Ovviamente noi ci riferiamo soltanto a quelle legali, che possono essere una collaborazione occasionale, un secondo lavoro part-time, la vendita di gioielli, l’apertura di un canale social e così via.

Naturalmente per ogni entrata che sia diversa da quella del proprio stipendio, dovrete regolarizzare questi soldi attraverso le procedure previste dal Fisco, per evitare di finire nell’evasione fiscale. È il caso emerso con app tipo Vinted, se si vende sporadicamente potete stare tranquilli, ma se l’attività diventa regolare, dovrete necessariamente aprirvi la Partita IVA.

Tra i vari metodi che i cittadini hanno pensato per guadagnare, c’è sicuramente l’attività di noleggio auto tra privati, grazie al quale potrete guadagnare anche 500€ senza aver fatto praticamente nulla. Anche la tua auto potrebbe ricevere tale richiesta.

Noleggio auto tra privati: come funziona

Avere un’auto di proprietà è bellissimo e al tempo stesso molto dispendioso e se non si hanno entrate a sufficienza per coprirne i costi, non è facile poterla utilizzare. Già solo per il pagamento del bollo, dell’assicurazione, della revisione, fino ad arrivare alla manutenzione ordinaria e al carburante, richiede una grossa spesa.

Per questo molti, utilizzando delle apposite app, dove entrambe le parti sono tutelate, decidono di iniziare una sorta di attività di noleggio tra privati, dove sia chi mette a disposizione la propria auto che chi ne usufruisce, deve ovviamente seguire delle regole.

Come guadagnare 500€ in un mese

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, volete sapere come fare per guadagnare 500€ in un mese senza fare niente, grazie al noleggio auto tra privati? Ebbene, come riportano da ultimahora.es, questo metodo sta diventando sempre più gettonato e piano piano, si diffonde a macchia d’olio in tutti gli Stati. Come dicevamo appunto, iscrivendosi ad apposite app che garantiscono il car sharing peer-to-peer, un automobilista mette a disposizione la sua auto, a favore di chi non ne ha una o comunque necessita di un noleggio più o meno lungo. Il proprietario dell’auto guadagna in base alle ore/giorni che il cliente tiene l’auto.

In questa maniera si abbatte l’inquinamento, visto che meno auto verranno messe in circolazione. Purtroppo come capita spesso, non tutti si attengono alle regole, con utilizzatori che magari hanno preso una multa, hanno danneggiato o sporcato l’auto ed è in questo momento che l’app presso la quale ci si è registrati, provvede al rimborso del proprio iscritto. È stato riscontrato come questa attività sia abbastanza remunerativa, in base alla stagione e al luogo (se turistico o meno), un cliente ha guadagnato per esempio 500€ in un mese, senza alla fine aver fatto nulla, se non mettere a disposizione la sua 4 ruote. Non male no?