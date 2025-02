Patente, il ministero ha deciso: non la rinnoverà più alle persone che assumono i farmaci di questa categoria

Il ministero, in base al nuovo Codice della Strada ha deciso che non rinnoverà la patente alle persone che assumono questi farmaci.

Il nuovo Codice della Strada, è entrato in vigore il 14 dicembre 2024 e da quel momento per gli automobilisti, sono arrivate sanzioni più severe in diversi contesti: dalla guida in stato di ebbrezza, a quello sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fino ad arrivare alla guida con smartphone e così via.

Le multe sono iniziate a fioccare fin dal primo giorno di approvazione, da come abbiamo potuto leggere sui vari quotidiani. Come dicevamo le pene sono molto più severe, visto che la sospensione della patente è spesso nominata, per non parlare di quelle multe salate, con decurtazione di punti incluse.

Ebbene, oltre a tutto questo, gli automobilisti dovranno prestare attenzione anche ai farmaci che assumono, in quanto il ministero ah deciso che chi li assume non avrà il rinnovo della patente.

Come succede se siete positivi al test per le sostanze stupefacenti

Con il nuovo Codice della Strada, per essere considerati colpevoli di guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, basterà soltanto essere positivi a un test salivare o al test delle urine o attraverso gli esami del sangue, per vedersi notificata tale sanzione. Ricordiamo infatti che oggi, anche se si è lucidi per guidare, se il test dovesse risultare positivo, l’agente di polizia è autorizzato a procedere in tal senso.

In caso di positività, la sanzione prevista è un’ammenda da 1500 euro a 6000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo. In merito a questa normativa però, si è riscontrato un problema sicuramente non indifferente, in quanto chi ha assunto determinati farmaci anche molto comuni da banco, potrebbe essere messo nel calderone insieme a chi ha realmente assunto sostanze stupefacenti.

I farmaci che generano la positività al test

Per il momento, il ministero, secondo quanto deliberato nel nuovo Codice della Strada, ha deciso che se assumete questi farmaci, non avrete il rinnovo della patente e potreste subire le medesime conseguenze di chi ha assunto sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. A tal proposito, come possiamo leggere da informazionisuifarmaci.it, le medicine che potrebbero dare un falso positivo sono molteplici.

Passiamo da quelli per la pressione, agli antistaminici, agli antidepressivi, agli antinfiammatori, agli antidolorifici (soprattutto quelli a base di oppiacei), agli antiepilettici e così via. Molti utenti sono spaventati da questa evenienza e così alcuni pazienti hanno deciso di abbandonare le cure previste dagli specialisti, i quali si trovano assolutamente in disaccordo, in quanto molti farmaci sono fondamentali per la vita del cittadino. Prima di prendere qualunque decisione, è fondamentale parlarne con il vostro medico curante e decidere insieme il da farsi. Per ora restiamo in attesa di aggiornamenti da parte del governo a tal proposito, visto che proprio in queste settimane, stanno discutendo anche di questo aspetto delicato.