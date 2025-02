Parcheggi strisce blu, tolleranza zero sui ritardi: basta 1 minuto e paghi la multa + l’intero importo giornaliero | È un massacro

Da questo momento in poi, sulle strisce blu vige la tolleranza zero sui ritardi, basta anche un solo minuto per dove pagare la multa e non solo.

Parcheggiare in città sembra essere diventata una vera e propria missione impossibile. Le nuove regole del Codice della Strada sembrano colpire gli automobilisti anche quando provvedono a fermare la propria automobile.

Insomma, non c’è pace per ogni automobilista che per poter guidare la propria vettura deve prestare attenzione a un numero crescente di regole e a sanzioni sempre più severe per coloro che non le rispettano. Ma adesso cosa c’entrano i parcheggi?

Le care strisce blu, ovvero i parcheggi a pagamento, sembrano essere diventate un grattacapo per gli automobilisti che rischiano di vedersi consegnare multe importanti anche per pochi minuti di ritardo.

Una novità assoluta sta colpendo gli automobilisti che parcheggiano nelle strisce blu.

Strisce blu: in aumento anche il costo

Proprio come tutti gli altri costi che gli automobilisti sono chiamati a sostenere, anche quello dei parcheggi negli ultimi anni ha subito una netta impennata. Un aumento smisurato che fa non poco discutere i cittadini costretti a lasciare la propria automobili nelle strisce blu. In media un’ora di parcheggio costa tra i 1,50 euro e i 2 euro, pagamento minimo per lasciare l’auto anche solo per pochi minuti. Una spesa impossibile da evitare anche per via di un aumento smisurato del numero di parcheggi a pagamento che sono presenti in città.

Il rischio resta quello di vedersi comminare la multa nell’arco di tempo che passa tra il fermare l’auto e recarsi alla colonnina a pagare. Negli ultimi mesi sono aumentate poi, le città in cui è possibile procedere al pagamento semplicemente grazie all’app di riferimento deo comune stesso. Pochi secondi per registrarsi e inserire la propria targa e carta di credito per poter pagare in maniera semplice.

Pochi minuti che ti costano una multa

Misure più severe per chi si ferma sulle strisce blu e non paga. Fino a solo qualche mese fa, la sanzione prevista era di 42 euro, al momento a essa si aggiunge anche il pagamento dell’intera giornata di sosta. Inoltre, se in precedenza era permesso un ritardo di massimo un’ora, adesso si riduce a 15 minuti.

Tali regole sono state, per il momento, introdotte nei parcheggi di Torino, ma si crede che ben presto potrebbe riguardare l’Italia intera, per questo si consiglia agli automobilisti di adeguarsi alle nuove regolamentazioni.