Nissany torna al volante della Williams nella prima sessione del Bahrain

Roy Nissany torna al volante della Williams FW43 in occasione della prima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Il pilota israeliano dovrà fronteggiare un doppio impegno nel venerdì che aprirà la prima delle due trasferte in Bahrain, dovendo affrontare la penultima tappa della Formula 2. Il pilota sviluppo del team Williams si era già ben comportato nelle due sessioni di prove libere disputate in Spagna e in Italia.

Il classe ’94 sta incontrando diverse difficoltà nella sua avventura in Formula 2. Con due soli piazzamenti a punti, l’israeliano, al momento, si trova al diciannovesimo posto della classifica di campionato. Peggio si era conclusa la stagione 2019, con un solo punto all’attivo. I risultati non eccellenti hanno comunque convinto Williams a metterlo sotto contratto, anche a fronte di importanti sponsor alle spalle del pilota 25enne.

Pur trattandosi solamente di prove libere, al contrario delle aspettative Nissany non ha sfigurato durante le due sessioni nelle quali è stato impiegato. L’israeliano si è preso il lusso di mettersi alle spalle Sebastian Vettel nel turno inaugurale del Gran Premio d’Italia. Ricordiamo che l’isreaeliano divide il ruolo di sviluppo con Jack Aitken, altro pilota Formula 2 al quale è stato anche assegnato l’incarico di pilota riserva del team Williams 2020.

UN TRITTICO PARTICOLARMENTE DELICATO

Per la Williams, le ultime tre gare dell’anno saranno un crocevia non indifferente. Ferma all’ultimo posto della graduatoria, il team di Grove è l’unico a non avere punti all’attivo. Vista la risicata distanza con Alfa Romeo ma soprattutto con Haas, anche solo la conquista di pochi punti potrebbe permettere un grosso salto avanti. Questo corrisponderebbe a un netto surplus economico la prossima stagione.

Per voce di Dave Robson, Williams ha annunciato che Nissany in Bahrain prenderà il posto di George Russell ed è fiduciosa di ricevere feedback utili allo sviluppo della FW44: “Diamo il benvenuto a Roy Nissany per la sua ultima prova libera della stagione. Roy ha fatto un ottimo lavoro nelle sue precedenti uscite, soprattutto viste le complessità della stagione che sono emerse a seguito dell’epidemia di COVID”, ha dichiarato l’ingegnere britannico.

“Non vediamo l’ora di sentire il feedback di Roy su come la macchina è cambiata dalla sua precedente uscita a Monza e il suo feedback sulle nuove componenti che testeremo. Roy non solo contribuirà al programma questo fine settimana, ma il suo tempo in macchina servirà anche come utile precursore della sua intera giornata di prove in pista ad Abu Dhabi.”