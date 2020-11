Williams annuncia i giovani piloti per i test di Abu Dhabi

Williams attraverso un comunicato svela che Jack Aitken e Roy Nissany saranno al volante delle FW43 in occasione dei prossimi test ad Abu Dhabi

Il prossimo 15 dicembre ad Abu Dhabi prenderà il via una sessione di test sullo stesso circuito sede dell’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 2020. In quella giornata, saranno i giovani piloti di ogni team a scendere in pista a bordo delle monoposto. A rappresentare la Williams al volante delle FW43, saranno Jack Aitken e Roy Nissany.

Lo ha comunicato la stessa scuderia di Grove: “Williams Racing è lieta di annunciare che Jack Aitken pilota di riserva e Roy Nissany test driver, prenderanno parte alla sessione di test di Abu Dhabi di fine stagione sul circuito di Yas Marina, martedì 15 dicembre”.

AITKEN: “SONO MOLTO FELICE DI TORNARE AL VOLANTE DELLA FW43”

Entrambi i giovani piloti hanno già avuto modo di provare la monoposto durante la stagione 2020: Jack Aitken è sceso in pista in occasione delle prove libere 1 del GP di Stiria, mentre Nissany nelle prove libere 1 del GP di Spagna e del GP d’Italia.

“Sono molto felice di poter tornare un’altra volta al volante della FW43 ad Abu Dhabi. In seguito alla mia esperienza nelle prove libere 1 con il team all’inizio della stagione, cercherò di fare più giri possibili e fare esperienza. Anche se non sarà possibile fare ulteriori prove con la monoposto, seguendo il programma organizzato, sarà comunque una bella occasione per concludere la stagione,” ha così commentato Aitken.

NISSANY: “SARA’ FONDAMENTALE POTER MACINARE CHILOMETRI”

Il team di Grove ha inoltre annunciato che Roy Nissany, pilota israeliano tornerà al volante della vettura in occasione delle prove libere 1 del GP del Barhain.

“Il test di Abu Dhabi sarà un’altra grande opportunità per me, per sviluppare la mia confidenza con l’auto. A differenza delle prove libere 1, questo test mi darà più tempo a disposizione per macinare chilometri, fondamentale per mettere a punto e adattare la monoposto alla mia guida,” le prime parole di Nissany per commentare questa bella notizia.

Questi saranno i due piloti che la Williams ha scelto per questa sessione di test di fine stagione, dedicato esclusivamente ai giovani piloti e che si svolgerà in una sola giornata e sostituisce i test Pirelli. Secondo il regolamento, questi test sono aperti ai piloti che non hanno disputato più di due Gran Premi.

Un’occasione fondamentale per Aitken e Nissany, entrambi attualmente in Formula 2, che avranno a disposizione un’intera giornata di test, per mettersi in luce a bordo delle due FW43 ed eventualmente fornire informazioni importanti per sviluppare le monoposto.