Niente GP Bahrain in Russia: I fans in cerca di alternative

In Russia, i tifosi stanno facendo il possibile per non perdere le azioni della prima gara della stagione 2022, in programma nel weekend in Bahrain

La guerra in Ucraina, sta portando la Russia a subire molte sanzioni, e altre difficoltà, anche nello sport. In Formula 1, nonostante il permesso ai piloti russi e bielorussi di correre, rispettando alcune condizioni imposte, nelle scorse settimane abbiamo visto l’uscita di scena di Nikita Mazepin e dello sponsor Uralkali, e la cancellazione del GP di Russia, che si sarebbe dovuto disputare a Sochi, il prossimo settembre.

A pochi giorni dal via della stagione di Formula 1 2022, con il GP del Bahrain, i tifosi e appassionati russi non potranno seguire l’evento, né tramite Match TV, il canale sportivo locale, e nemmeno tramite lo streaming service di F1TV. Altra delusione per i fans, che in queste ore stanno facendo il possibile per trovare un modo, per non perdere la gara inaugurale del mondiale.

Dopo due anni e mezzo di pandemia, la Formula 1 appresta a iniziare la nuova stagione, con le gravissime notizie che quotidianamente arrivano sulla guerra tra Ucraina e Russia.

“Sono scioccato dalla brutalità con la quale la Russia stia procedendo. Ma, non dovrebbe esserci nessuna responsabilità di gruppo. Singole persone, non possono essere d’aiuto,” ha così commentato Helmut Marko.

Popov: “Trasmetteremo in modo alternativo”

Nonostante questi divieti, come detto poc’anzi, i fans russi stanno cercando alternative per seguire la Formula 1. A tal proposito, è stato intervistato Alexey Popov, cronista di Match TV, canale sportivo russo.

“Niente streaming pirata o altra cosa simile. Tutto ciò che possiamo legalmente fare, è trasmettere tra noi. Molte persone ci ha chiesto di fare ciò, in questo modo loro possono ascoltare come se fosse una radio, e guardare le immagini altrove o con sovrapposizioni,” ha così risposto il russo.

“Ma, voglio avvisare che questa non sarà una trasmissione liscia, come accadrebbe in tv, a causa dei ritardi. Talvolta, in tv i ritardi accadono di un paio di secondi, ma in questo modo si potrebbe aspettare qualche minuto,” ha così aggiunto Popov.

“Quindi, tieni a mente ciò, nel caso in cui dovessi guardare o ascoltarci durante i weekend. Non sarà certamente facile, comodo e affidabile, a differenza di come sei abituato tu. Sfortunatamente, è il massimo che possiamo fare in questo momento,” ha così aggiunto in conclusione.