Nielsen torna in Formula 1: il nuovo ruolo

Abbandonata la veste di Direttore sportivo in FIA al termine della scorsa stagione, Steve Nielsen torna in Formula 1 con un (non troppo) nuovo ruolo

Entra in Formula 1, assunto da Ross Brawn per Liberty media, nel 2017, incarico: Direttore Sportivo. Incarico simile quello poi ricoperto in FIA nel 2023, “responsabile della supervisione di tutte le questioni sportive, compreso il continuo sviluppo del controllo di gara e del centro operativo remoto, nonché dei futuri aggiornamenti dei regolamenti sportivi”. Steve Nielsen, però ha deciso di ritornare “dove si è stati bene”, arrivando in Bahrein nuovamente come dipendente della Formula 1, ma con un nuovo ruolo. O quasi.

L’ingegnere britannico ha avuto grandi meriti nella gestione della ripartenza del Circus durante il 2020, dopo lo stop causa pandemia di COVID-19. Lavorando a stretto contatto con la direzione dei vari circuiti, è riuscito a riempire il calendario. Tutto ciò grazie agli innesti delle gare in Qatar, a Imola, al Nurburgring, al Mugello e in Turchia. Non prima di essersi accertato della conformità di tali tracciati per ospitare i Gran Premi. È inoltre stato ampiamente coinvolto nello sviluppo dei regolamenti sportivi, ricoprendo anche ruoli operativi nei weekend di gara.

Il (quasi) nuovo ruolo

L’ex team manager di scuderie quali Williams e Benetton, nella Circus dagli anni ’80, torna alla corte di Liberty Media con un ruolo da consulente. Lascia dunque il fianco di Niels Wittich, con cui lavorava a stretto contratto nella gestione gara, per tornate a svolgere mansioni simili a quelle precedenti. Tuttavia, il suo non sarà un lavoro a tempo pieno, sebbene si aggiungerà ai suoi compiti l’avere contatti con altri clienti, tra cui i circuiti. Un ritorno importante per la Formula 1, casa più accogliente per Nielsen rispetto a FIA. La Federazione, infatti, non era disposta ad apportare i cambiamenti da lui proposti.