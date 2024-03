Newey vicino ad Aston Martin?

Adrian Newey in Aston Martin? Dopo la bufera che ha travolto la Red Bull, sempre più voci vorrebbero l’ingegnere britannico lontano da Milton Keynes. Aston Martin non avrebbe perso tempo e…

Newey è stato oggetto di interesse da parte di squadre rivali da quando è entrato a far parte della Red Bull nel 2005, ed è stato parte integrante dei successi ottenuti con Sebastian Vettel tra il 2010 e il 2013 e ora con Max Verstappen.

Secondo Motorsport.com, Aston Martin avrebbe approcciato di recente Adrian Newey per offrirgli un contratto. In particolare, Lawrence Stroll avrebbe alzato la posta in gioco con un’offerta di contratto molto onerosa durante il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita per attirare il leggendario designer 65enne da Milton Keynes alla vicina sede di Silverstone.

L’ambizioso piano di Stroll

Il proprietario dell’Aston Martin sta ponendo le basi per costruire un team di successo che sia in grado di competere con Red Bull, Mercedes e Aston Martin. Oltre a costruire un quartier generale all’avanguardia, con una nuova galleria del vento in arrivo, Stroll ha già attirato diversi progettisti chiave da squadre rivali e ha firmato un contratto con la Honda per l’era dei regolamenti 2026.

L’acquisizione di Newey potrebbe essere vista come l’ultimo pezzo mancante del puzzle per colmare il divario con i tradizionali top team della F1 e per invogliare il pilota principale Fernando Alonso a rimanere oltre il suo contratto in scadenza. Potrebbe anche essere un ulteriore argomento per convincere il campione del mondo Verstappen, che è anche oggetto di interesse da parte della Mercedes, a continuare il suo rapporto di successo con Newey e la Honda a soli 20 miglia di distanza.

Verstappen e la situazione di Red Bull

Verstappen detiene attualmente la chiave del mercato piloti del 2025. Il capo della Mercedes Toto Wolff ha ammesso, durante il Gran Premio d’Australia dello scorso fine settimana, che l’olandese è il suo obiettivo numero uno per sostituire il ferrarista Lewis Hamilton, nel caso in cui quest’ultimo decidesse di lasciare la Red Bull prima della scadenza del contratto del 2028.

I precedenti tentativi dei rivali di attirare Newey dalla Red Bull non hanno avuto successo. Ma le turbolenze interne a Milton Keynes e i giochi di potere in corso tra il boss del team Christian Horner e la parte austriaca dell’azienda, potrebbero essere alcune delle variabili che porterebbero Newey a cambiare idea.

Qual è stata la risposta di Newey all’offerta di Aston Martin?

Stroll ha offerto a Newey una lucrosa sfida alternativa per chiudere la sua illustre carriera, che lo porrebbe tra i piloti più pagati della griglia. Non è chiaro se Stroll potrebbe avere successo questa volta, visto che Newey ha firmato un prolungamento pluriennale del contratto lo scorso anno e ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare la Red Bull.

Nessuna risposta è trapelata dall’ingegnere britannico. Per quanto riguarda Aston Martin, invece, ha rifiutato di commentare dopo una richiesta da parte di Motorsport.com. Che sia la volta buona di vedere Newey in un altro team?