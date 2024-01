Newey: “L’intelligenza artificiale arriverà in pista”

Serve un computer per battere Max?

L’intelligenza artificiale ha generato moltissimo interesse negli ultimi anni, poiché la sua evoluzione e miglioramento sono continui. Arriverà presto in Formula 1? Adrian Newey ha dichiarato di ritenere di sì, ma non è stato in grado di fornire dati precisi.

Grazie anche alla potente RB19, Max Verstappen ha vinto il campionato del mondo la scorsa stagione. Quella macchina, ovviamente, è stata sviluppata da Adrian Newey e dal suo team. Il 65enne britannico, a cui si deve in gran parte il successo del team Red Bull, spiega le sue aspettative per il futuro riguardo all’intelligenza artificiale.

AI sta per intelligenza artificiale, ovvero la capacità di un computer di esibire abilità simili a quelle umane. L’intelligenza artificiale è in forte crescita nella vita di tutti i giorni, ma che dire della Formula 1? Tutto sarà sostituito da robot e macchine, oppure gli esseri umani resteranno sempre un passo avanti? Per quanto riguarda la possibilità che l’intelligenza artificiale influenzerà la Formula 1, Newey ha una risposta.

Newey ha alte aspettative

“Ad un certo punto lo farà, ma è molto più difficile accertare la sequenza temporale. L’intelligenza artificiale è una parola d’ordine ampia, ma in realtà è un’estensione dell'”apprendimento automatico” con un po’ di Internet inserito, ed è in circolazione da secoli. Sono anni che utilizzo gli ottimizzatori per l’analisi dello stress [FEA o analisi degli elementi finiti] ma alla fine l’essere umano sembra ancora essere migliore dell’ottimizzatore” ha spiegato il tecnico della scuderia austriaca. È uno strumento ma non sostituisce assolutamente l’essere umano”, ha concluso Newey.