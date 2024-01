McLaren: quattro motivi per cui la vedremo battagliare con Red Bull

Nel 2023, la McLaren ha prodotto uno dei più grandi ritorni nella storia della F1, alzando il livello per la stagione 2024; ecco quattro motivi per cui tornerà in vetta

Con gli aggiornamenti di fabbrica e un’entusiasmante formazione di piloti, ecco quattro motivi per cui la McLaren potrebbe essere la più grande spina nel fianco della Red Bull.

Cominciamo con uno degli ingredienti più cruciali per il successo di un team di F1: i piloti.

A partire da Silverstone, quando entrambe le vetture furono dotate degli aggiornamenti rivoluzionari, i piloti della McLaren finirono in media quinti nelle rimanenti 13 gare, escludendo eventuali ritiri.

Questo dato dimostra quanto costantemente entrambi i piloti siano riusciti a finire in alto nella zona punti.

Ogni pilota ha prodotto alcuni momenti di guida eccellente, dalla difesa di Norris contro Lewis Hamilton a Silverstone o all’eccellente vittoria in volata di Piastri in Qatar.

Ciò che il 2023 ha mostrato è che, tra tutti i team, la McLaren è quella i cui piloti hanno il maggior potenziale e non c’è motivo di suggerire che ciò non continuerà nel 2024.

Norris, a 24 anni, è diventato un maestro del suo mestiere e una vittoria sembra una certezza ad un certo punto, mentre Piastri ha prodotto la migliore stagione da rookie dai tempi di Hamilton nel 2007.

Naturalmente, competere ai massimi livelli comporta un ulteriore livello di pressione e due non entrano in uno, quindi c’è il pericolo che questa partnership finora amichevole fallisca. È qualcosa per Zak Brown e Stella da tenere d’occhio.

Il nuovo MTC

Per la prima volta dal 2009, il telaio della McLaren sarà realizzato e testato interamente all’interno del McLaren Technology Centre.

Era il 2010 quando il team si rese conto che la loro galleria del vento lasciava molto a desiderare e decise di noleggiare quella Toyota a Colonia, portando loro la tecnologia più recente ma limitandole a una galleria del vento a diverse centinaia di miglia di distanza.

Nel 2023, e dopo una somma non trascurabile, gli sforzi aerodinamici della McLaren sono tornati sotto il tetto di Woking con la nuova tecnologia all’avanguardia che sarà disponibile nella seconda metà della stagione.

Ciò significa che la MCL38, o qualunque nome sceglierà il team, sarà almeno parzialmente progettata utilizzando la nuova galleria del vento.

Ma saranno i cambiamenti di metà stagione che trarranno maggior beneficio dalla nuova tecnologia. Prima, la McLaren avrebbe dovuto spedire il componente in Germania, il che aggiungeva tempo alla durata di vita di un aggiornamento, ma ora che il componente è tornato alla base, i tempi di produzione e ricerca per gli aggiornamenti dovrebbero essere molto più rapidi.

Il personale

Un altro nuovo arrivo all’MTC è quello di Rob Marshall e David Sanchez. Anche se potrebbero non essere nomi familiari, entrambi hanno avuto un ruolo nelle operazioni di vincita del titolo.

Marshall arriva dalla Red Bull avendo precedentemente operato come direttore tecnico e si è unito per la prima volta alla squadra di Milton Keynes nel 2006.

Tale era la sua abilità, che il capo della Red Bull Christian Horner ha ammesso che la McLaren ha guadagnato una “risorsa” assumendo Marshall e che il 55enne è il nuovo direttore tecnico del team di ingegneria e progettazione.

Un uomo che si unisce a Marshall nel team tecnico è l’ex ingegnere Ferrari Sanchez.

Il francese ha iniziato la sua carriera in F1 nel 2005 alla Renault durante gli anni vincenti di Fernando Alonso prima di passare alla McLaren nel 2007, contribuendo a costruire la McLaren MP4-23 che ha portato Hamilton alla vittoria del titolo.

Si è trasferito alla Ferrari nell’ottobre 2012 e ha trascorso un decennio a Maranello prima di tornare alla McLaren come direttore tecnico del concetto e delle prestazioni della vettura.

Le loro ferie hanno fatto sì che potessero unirsi ufficialmente alla McLaren solo il 1 gennaio, quindi anche loro saranno più una risorsa a metà stagione piuttosto che all’inizio.

La monoposto McLaren, il motivo fondamentale

L’ultimo punto da menzionare è piuttosto cruciale, l’auto.

Nel 2023, la McLaren ha compiuto uno dei balzi prestazionali più notevoli della storia recente, con la MCL60 che è passata dall’essere un fanalino di coda, alla seconda vettura più veloce sul campo.

Il suo punto di forza erano le curve da media ad alta velocità, che, data la natura dei circuiti in calendario, erano la strada da percorrere per consentire al team di raccogliere i frutti su circuiti ad alta velocità come Silverstone e Austria.

Naturalmente, avere un punto di forza non ti rende un campione del mondo e la brillantezza della RB19 era un’auto superba praticamente ovunque.

La MCL60 ha fornito un eccellente punto di partenza per la McLaren su cui lavorare, ma devono rendere la loro vettura del 2024 un tuttofare perché questo è l’unico modo per competere con qualunque cosa la Red Bull stia preparando.

Il 2024 può essere un anno monumentale per la McLaren. Se il 2020 ha lasciato intendere un cambiamento, il 2023 lo ha portato per la McLaren. È passato molto tempo dall’ultima volta che la squadra di Woking è stata presa in considerazione in qualsiasi tipo di discorso sul titolo, eppure la loro prestazione la scorsa stagione è stata tale che meritano di essere nella conversazione. È chiaro che la Red Bull partirà in vantaggio, ma la McLaren sembra una delle squadre, se non l’unica sulla carta, in grado di combattere contro la squadra di Milton Keynes.