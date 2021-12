Newey: “Ieri stava per venirmi un infarto!”

L’ingegnere britannico ha vissuto l’incredibile atto conclusivo di Abu Dhabi con particolare trasporto emotivo

All’indomani del Gran Premio che ha incoronato campione del mondo Max Verstappen, Adrian Newey ha affermato con entusiasmo di non aver mai assistito a un finale così travolgente, al punto da rischiare l’infarto! La contesa si è risolta nell’ultimo giro della gara, con un duello ruota a ruota al cardiopalma tra Verstappen e Hamilton. La Red Bull non è riuscita a conquistare anche il titolo costruttori, ma il suo bilancio può comunque considerarsi soddisfacente. Nessuno in era ibrida era riuscito a spezzare il monopolio della Mercedes.

NEWEY E UNA GARA DA INFARTO

“Non ero mai stato così vicino a subire un infarto!“, ha dichiarato Newey al sito ufficiale della Formula 1. “Certo, non è il primo campionato nell’arco della mia carriera che si decide all’ultimo Gran Premio, ma addirittura nell’ultimo giro non era mai successo. E’ stato incredibile, emozionante a dir poco. Non puoi non lasciarti trasportare dalle emozioni quando assisti a una gara del genere. Naturalmente, fino a pochi giri dalla fine, sembrava che il titolo ci stesse inevitabilmente sfuggendo di mano“.

Per rimettere in corsa Max Verstappen è stato decisivo il contributo involontario di Latifi, che colpendo il muro ha reso necessario l’ingresso della safety car. Con molta onestà, Newey ha riconosciuto il ruolo cruciale della buona sorte: “All’improvviso è entrata in gioco la safety car: siamo stati molto fortunati, perché altrimenti non avremmo avuto speranze“. Certo, questo non significa che Verstappen abbia rubato qualcosa: guardando al campionato nella sua interezza, Newey è convinto che il pilota olandese sia il giusto vincitore.

“Se ci rifletto un momento, e ovviamente su questo io sono di parte, credo che Max si sia meritato il mondiale“, ha spiegato il direttore tecnico. “Se ripercorriamo le varie tappe di questo campionato, ci accorgiamo che gli episodi sfortunati non sono mancati. Mi riferisco in particolare a Silverstone. Personalmente, sono ancora infastidito da quello che è capitato lì“, ha concluso Newey.

Alessandro Bargiacchi