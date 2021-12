Il Mondiale di Verstappen ricorda quello di Alonso del 2006?

Max Verstappen conquista il suo primo Mondiale nel GP di Abu Dhabi, strappandolo dalle grinfie del sette volte campione del mondo britannico, una cosa simile non la fece Alonso nel 2006?

Mettendo a confronto la stagione 2021 e la stagione 2006, si notano delle analogie tra le due. La stagione 2021 si è conclusa ad Abu Dhabi con la vittoria del Mondiale, oltre che della gara, di Max Verstappen, dopo che Lewis Hamilton ha dominato per l’intera gara. Il pilota olandese vince così il suo primo iridato all’età di 24 anni, dopo 6/7 anni dal suo arrivo in Formula 1. Vi è una certa somiglianza con la vittoria iridata di Fernando Alonso nel 2006, dove aveva anch’egli 24 anni, seppur non si trattava del suo primo iridato.

In entrambe le stagioni, i due piloti diventati poi campioni del mondo, hanno iniziato la stagione con le monoposto dominanti: la Renault ottenne sette vittorie su nove e la Red Bull, se contiamo che hanno dominato in Bahrain o in Azerbaijan, avrebbe anche potuto ottenerne sette su nove. Eppure i sette volte campioni del mondo hanno terminato le stagioni con le monoposto più performanti. Ma adesso passiamo ai confronti più salienti in pista, che danno conferma delle assonanze tra le due stagioni.

Ricordate l’uscita dalla Pit-Lane del 2006 di Fernando Alonso in Bahrain e la battaglia con Michael Schumacher in curva 1? Non rievoca, nonostante il finale sia stato differente, la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Monza 2021? Sia nel 2006 che nel 2021, i due campioni hanno vinto a Monaco, dopo una qualifica controversa a causa di uno scacco matto di una Ferrari, seppur per motivi differenti. Parlando invece di sfortuna, viene spontaneo ricordare che sia l’asturiano che l’olandese si sono dovuti ritirare per via di un problema agli pneumatici, quando avrebbero potuto ottenere un’ulteriore vittoria.

L’ANALISI DEI DUE SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Focalizzandoci sulle prestazioni dell’intramontabile Michael Schumacher e di Lewis Hamilton, si evince che entrambi hanno ottenuto tre vittorie consecutive in un periodo non indifferente per dare una svolta all’andamento della stagione. Inoltre entrambi sono dovuti partire dal fondo della griglia in un Gran Premio, nonostante avessero effettuato il miglior tempo in qualifica, a seguito di una squalifica: Schumacher lasciò la sua Ferrari a La Rascasse, Hamilton per via di un’irregolarità presente nel suo DRS.

Andando avanti, notiamo che sia Verstappen che Alonso hanno effettuato una gara trovandosi a pari punti con il diretto rivale. Nel caso del primo accadde nell’ultimo GP di stagione ad Abu Dhabi 2021, nel caso del secondo accadde nel 2006. Segno del destino? Un’opportunità da cogliere che non si è conclusa come si sperava? Mistero. Non ci resta che parlare di ciò che è successo in pista. Ricordate quando Alonso a Monza protestò con la FIA per quella controversa sanzione inflittagli per aver ostacolato Felipe Massa in qualifica?

Questo episodio non può non essere riconducibile alle polemiche che ci sono state in questa stagione per via delle decisioni prese e dagli errori commessi da Michael Masi. Per concludere non ci resta che sottolineare che sia Max Verstappen che Fernando Alonso hanno conquistato il Mondiale, nelle rispettive stagioni, nell’ultima gara del calendario. Nonostante i finali diversi, le affinità tra le due stagioni sono numerose. La stagione 2021 non sarà stata mica un déjà vu?