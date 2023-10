Newey e la minaccia ai rivali Red Bull per il 2024

Stagione 2024 in arrivo: il direttore tecnico della Red Bull, Adrian Newey minaccia i rivali di abbassare le armi per l’anno successivo, ma cosa si cela dietro la minaccia?

Per un settore così all’avanguardia come la Formula 1, il prossimo anno non è poi così lontano. E mentre alcune scuderie stanno ancora sperimentando gli aggiornamenti per le prossime tappe, la Red Bull sembra che abbia già tutto chiaro per il prossimo anno. La speranza della concorrenza per la prossima stagione, è quella di far sfumare la supremazia della casa di Milton Keynes, studiando al massimo le opzioni che si hanno sul tavolo. Tuttavia, il capo tecnico della Red Bull, Adrian Newey minaccia i rivali in una conversazione con Eddie Jordan, spiegandone i motivi.

L’ex team manager di Formula 1, sembra sia riuscito ad intrattenere una conversazione proprio con l’ingegnere Newey, che ha spiegato le diverse rivoluzioni in atto in casa Red Bull. “Non mi interessa che motore abbia la Mercedes, la macchina non è allo stesso livello del nostro. Non solo, si parla anche di qualità aerodinamica e quanto il pilota sia in grado di gestire la macchina nel modo in cui solo Verstappen sa fare. Aldilà di tutte le congetture che ci sono dietro, si parla del talento di Max, anche rispetto a ciò che Perez sa fare.”

“Quindi per farla breve, non credo che qualcuno riuscirà a scavalcarci questo weekend, Max vincerà ancora. Non mi interessa molto di tutte le storie che circolano, non c’è molto che puoi fare ora, a metà stagione.” In seguito, Jordan continua l’intervista, spiegando il punto di vista dell’ingegnere: “Adrian è stato molto chiaro, e mi ha detto che l’evoluzione che hanno loro in mano al momento, sarà difficile da raggiungere per i rivali del prossimo anno. Quindi possiamo metterci comodi, perché il prossimo anno sarà simile a quello che abbiamo visto oggi, Max sarà capace di dare ancora di più il meglio di se.“