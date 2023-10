GP Stati Uniti: la conferenza stampa dei top team dal Circuito delle Americhe

La conferenza stampa del GP degli Stati Uniti vede come protagonisti dei top team entrambi i piloti della Ferrari, Verstappen e Hamilton. Quali sono le loro aspettative in vista di questo weekend americano?

La Red Bull si appresta ad affrontare questo weekend di gara da dominatrice incontrastata. Proprio durante lo scorso Gran premio, quello del Qatar, è stato messo il sigillo su quella che è stata forse la stagione perfetta di Max Verstappen. L’olandese ha infatti lasciato il suolo qatarino da Campione del Mondo ed è ora a caccia della cinquantesima vittoria in carriera. Durante la conferenza stampa del GP degli Stati Uniti sono emersi i vari stati d’animo dei protagonisti.

La Ferrari si dice abbastanza fiduciosa per questo weekend a stelle e strisce. L’idea non è ovviamente quella di lottare per la prima posizione, ma se non ci dovessero essere problemi il secondo posto dotrebbe essere il loro. Sicuramente entrambi i piloti si aspettano e sperano in una gara diversa da quella del Qatar. Mercedes con Hamilton ha fatto un mea culpa per l’incidente accorso tra i due piloti del team di Brackley a Losail. Il passato è alle spalle e ora le frecce d’argento sono più che mai concentrate sulla lotta per il secondo posto in classifica costruttori.

Ferrari: “Sulla carta weekend più facile di quello in Qatar. Vietato sbagliare”

Il primo a prendere la parola è stato il numero 55 della scuderia di Maranello, Carlos Sainz. Queste le parole dello spagnolo: “Ho avuto modo di recuperare dopo il fine settimana in Qatar, dove non ho corso. E’ stato molto frustante non poter gareggiare, soprattutto perché continuavo a pensare a cosa avrei fatto se fossi stato in pista con gli altri piloti. Ora però voglio concentrarmi sul Gran Premio di questa settimana“.

Sainz infine conclude affermando: “Mi piace l’atmosfera che si respira qui e anche i tifosi. Abbiamo avuto un po’ di problemi con il sistema del carburante, però sembra risolto. Se non commetteremo errori e non ci saranno ritiri o partenze mancate, dovremmo riuscire a stare davanti alle McLaren. Queste ultime stanno andando molto veloci e sembrano gli unici a potersi avvicinare per infastidire la Red Bull“.

Il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha invece dichiarato: “Spero che in questo fine settimana soffriremo di meno rispetto al Qatar, che forse è una delle piste peggiori per noi. Nei weekend di Sprint come questo è fondamentale sfruttare al massimo l’unica sessione di prove libere che abbiamo a disposizione. Il nostro focus sarà sulle curve a medio-bassa velocità, dove nelle ultime gare abbiamo sofferto parecchio“.

Verstappen: “Nessun festeggiamento folle per il Campionato, voglio che sia la pista a parlare”

Dopo i due piloti della Ferrari è toccato al fresco tre volte Campione del Mondo Max Verstappen. In merito al fine settimana che lo attende, il pilota olandese ha affermato: “Per quanto riguarda la vittoria del Campionato del Mondo, non ho avuto festeggiamenti folli. Sono stato felice però di poter tornare a casa. Penso che Red Bull, visti i dati, sia la favorita anche qui al Circuito delle Americhe, ma voglio che sia la pista a parlare. Se vincessi sarebbe la mia cinquantesima vittoria in Formula 1, ma non voglio pensarci troppo, preferisco concentrarmi sul weekend“.

Hamilton: “L’incidente con Russell? La colpa è stata mia”

A chiudere la conferenza stampa dei top team ci ha pensato Lewis Hamilton. La Mercedes è alla caccia di continuità nelle prestazioni e il secondo posto come costruttore è la priorità. Sull’incidente che ha coinvolto i due compagni di squadra, Hamilton ha commentato così: “La colpa è stata mia e l’ho detto subito. Dagli errori si impara e quello che è successo non deve più riaccadere. La FIA mi ha parlato nuovamente penso per un problema di comunicazione e per capire come affrontarlo in futuro e fare in modo che non si verifichi più. Bisogna continuare a concentrarsi sulla sicurezza“.

Infine il sette volte Campione del Mondo ha concluso affermando: “Qui in Texas debutteremo con un nuovo fondo, uno dei più grandi aggiornamenti di questa stagione. In fabbrica hanno lavorato davvero duro e speriamo che la pista ci premi con dei riscontri positivi. L’importante è capire se la via di sviluppo è quella giusta, soprattutto in ottica 2024“.

Il Gran Premio degli Stati Uniti vedrà il ritorno in pista di Daniel Ricciardo, dopo l’operazione alla mano che lo ha tenuto lontano dalla pista per due mesi. Il pilota di AlphaTauri si era infortunato al polso della mano sinistra dopo un brutto incidente durante le libere del GP d’Olanda.

Il pilota australiano è pronto ad abbassare la visiera e combattere in pista. In merito a ciò ha affermato: “Sto bene e la mano sta bene. Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza che ho ricevuto da parte delle persone dopo il mio rientro . Il periodo di recupero è stato più lungo e doloroso del previsto. La vettura è cambiata, a Singapore ho visto un weekend positivo e anche gli altri piloti hanno detto che ci sono stati dei cambiamenti sostanziosi. Devo prenderci la mano, visto che per me è ancora tutto nuovo. Sono felice del lavoro che ha svolto Lawson: si è comportato bene“.