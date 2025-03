GP Australia, Qualifiche: prima fila tutta McLaren, Verstappen terzo

Qualifiche con tante conferme quante sorprese, quelle del GP d’Australia: Antonelli subito fuori, Bortoleto in Q2

In previsione di una gara quasi certamente bagnata, tutti i piloti vanno sin dall’inizio alla ricerca della pole. Durante la Q1 delle qualifiche del GP d’Australia, partenza immediata per quasi tutta la griglia. Un po’ per paura del maltempo, un po’ per la preoccupazione di una qualifica a singhiozzo. Ad eccezione di George Russell, che punta su una mescola media, tutti i piloti optano per pneumatici rossi. A primo colpo, la maggior parte dei team riesce a ottenere almeno una pole, rendendo difficile stabilire chi attualmente potrà ottenerla. Come durante le prove libere, protagonista in questa sessione è la McLaren, con Lando Norris che segna il miglior tempo di questa sessione (1:15:912).

La Racing Bulls inizia a girare in pista solo a dieci minuti dalla fine della sessione. Intanto, Ollie Bearman, rientra definitivamente ai box per problemi alla vettura. Nessun tempo segnato per il britannico, che inizierà ultimo il Gran Premio d’Australia. Problemi nel sistema di beveraggio per Max Verstappen. Ma niente che possa impedire all’attuale campione in carica di piazzare la sua monoposto in terza posizione durante la Q1. Sorpresa dell’ultimo secondo per Bortoleto, che riesce a portare la sua monoposto in Q2. Eliminati di questa prima sessione di qualifiche: Bearman, Ocon, Hulkenberg, Lawson e Antonelli.

Q2 e Q3: che McLaren! Ma la Williams si mostra costante

Durante la Q2 la Williams continua a volare, e conferma il buon andamento delle prove libere. Sessione tranquilla, con una griglia simile a quella precedente. Breve bandiera gialla causata da un testacoda di Lewis Hamilton a circa una trentina di secondi dalla fine. Il sette volte iridato, però, riesce a tornare velocemente in pista e senza alcun danno. Ottima performance durante questa sessione anche per Yuki Tsunoda, in mezzo alle due Williams alla fine delle Q2. Eliminati di quest’ultima: Hadjar, per soli sessanta tre millesimi, Alonso, Bortoleto, Stroll e Doohan.

Nonostante dei piccoli errori, la McLaren si aggiudica la prima fila. Con Lando Norris e Oscar Piastri che partiranno, rispettivamente, in prima e seconda posizione. Verstappen continua a essere però l’uomo da battere, soprattutto in previsione del maltempo di domani. Le qualifiche rispettano i pronostici, e vedono l’olandese subito dietro il team Papaya. Quinta posizione per Yuki Tsunoda, che all’ultimo piazza la sua vettura davanti a quella di Alex Albon. Per quest’ultimo, così come per il compagno di squadra, delle ottime qualifiche. Meno fortunate invece le Ferrari, che partiranno dalla settima e dall’ottava posizione. Non ci resta che attende la gara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)