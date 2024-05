Newey addio Red Bull: quale sarà la sua prossima mossa?

Adrian Newey lascia la Red Bull all’inizio del 2025, dopo quasi due decenni trascorsi alla corte del team di Milton Keynes che ha portato alla conquista di titoli iridati, sia con Sebastian Vettel che ora, con Max Verstappen. L’annuncio è arrivato nella giornata di mercoledì, e dopo molte indiscrezioni che circolavano già da diverso tempo.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.

The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024