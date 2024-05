Newey-Williams: trattative in corso

Adrian Newey è nel mirino di Williams, con cui sarebbero già in corso le trattative

La separazione tra Red Bull e Newey ha infiammato il mercato piloti, e la Williams sembrerebbe essere tra i team che hanno aperto le trattative per poterlo ingaggiare. L’ingegnere britannico ha ufficializzato pochi giorni fa l’addio al team austriaco, con il quale ha trascorso ben 19 stagioni. Le sue vetture hanno totalizzato ben 13 mondiali, di cui 7 piloti e 6 costruttori. Da tempo si vociferava la separazione dell’ex direttore tecnico da Milton Keynes, che è stato subito collegato alla Ferrari, alla quale ne è previsto l’approdo. Lo stesso Lewis Hamilton, che nel 2025 vestirà i colori del Cavallino, non ha nascosto il desiderio di poter lavorare con lui in quel di Maranello.

Nonostante ciò Ferrari non è l’unica a corteggiare Newey: Aston Martin infatti ha fatto numerose proposte al britannico, che sembra però aver già rifiutato. Secondo RacingNews365, il team principal della Williams James Vowles ha tenuto dei colloqui con l’ex Red Bull, per convincerlo a unirsi a loro. Adrian Newey ha già trascorso molti anni con il team inglese, con cui ha vinto i suoi primi 9 titoli mondiali (tra piloti e costruttori). Alcuni nomi importanti con cui lavorò a Grove furono Nigel Mansell, che conquistò il titolo nel 1992, e Damon Hill, campione del mondo 1996. Anche Prost vinse sotto la guida dell’ingegnere britannico, finendo nell’albo d’oro per la quarta volta nel 1993.

Albon: “La nostra porta è sempre aperta”

Nonostante la Williams si trovi in netto svantaggio rispetto alla concorrenza, James Vowles vuole prendere con se Newey a tutti i costi, nel tentativo di riportare a galla una squadra oramai da anni nel baratro. Il team principal inglese ha sin da subito lasciato un’ottima impressione, ottenendo la settima posizione nel mondiale costruttori 2023, la più alta dal 2017. Ora Vowles vuole continuare la sua opera portando a termine un’operazione di mercato assai complessa, essendo comunque molto indietro rispetto ai rivali.

È anche vero però che se Newey decidesse effettivamente di unirsi alla Williams, avrebbe “carta bianca”, cosa oggettivamente impossibile sia in Ferrari, dove vige un organico definito, sia in Aston Martin, dove detta legge Lawrence Stroll. Il pilota Alex Albon, già con lui in Red Bull, non vede alcun motivo per cui Vowles non possa portare a termine questo tentativo.

“Sarà interessante vedere la sua prossima mossa. Sono sicuro che ogni squadra lo stia inseguendo per cercare di prenderlo”, ha dichiarato. “Qualunque cosa scelga, che si tratti del ritiro dalle corse o di una nuova avventura in un team che non sia il nostro, gli auguro il meglio. Naturalmente, la nostra porta rimane sempre aperta“, ha concluso Albon.