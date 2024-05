UFFICIALE: Newey dirà addio alla Red Bull

Terremoto a Milton Keynes: Newey dirà addio alla Red Bull nell’aprile del 2025. Le voci di corridoio, non erano perciò infondate

Dopo le varie indiscrezioni a riguardo che si sono intensificate nei giorni scorsi, ora è ufficiale che Adrian Newey dirà addio alla Red Bull. Uno degli artefici del successo del team di Milton Keynes, approdato nella squadra nel 2006 la lascerà nel 2025, dopo quasi 20 anni di onorato servizio. Il palmares conquistato insieme al team vanta ben 6 iridati costruttori, 7 iridati piloti e 117 vittorie. L’addio sarà effettivo dall’aprile del 2025, ma ancora non è nota la sua prossima destinazione. Eppure nel Circus, c’è molto fermento in merito al futuro del progettista dall’incredibile carriera.

In pole c’è Ferrari che così regalerebbe ai tifosi un ulteriore sogno dopo l’approdo di Hamilton alla corte di Maranello. Ma anche Aston Martin corteggia il progettista britannico, perché anche a Silverstone sono motivati a far felici i tifosi, dopo il rinnovo di Alonso. Ma fino ad aprile 2025, l’ingegnere britannico, attuale direttore tecnico dell’azienda austriaca, non svolgerà più i suoi compiti attinenti alla Formula 1. Newey si concentrerà infatti sull’Hypercar RB17, finché il suo addio alla Red Bull non diventerà effettivo.

Articolo in aggiornamento