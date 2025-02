Multa per eccesso di velocità: il trucco infallibile per annullarla subito | Nessuno controlla mai sul verbale

Svelato un trucco infallibile per annullare subito una multa per eccesso di velocità - Depositphotos - F1World.it

Come contestare una multa per eccesso di velocità? Svelato un trucco infallibile per annullarla subito. Funziona per davvero.

L’estate è la stagione per antonomasia dove si accumula più multe: si esce di più, si fanno viaggi, aumentano i rischi di una sanzione amministrativa più o meno pesante. Certo, ora bisognerà vedere l’effetto delle nuove norme del codice strada made in Salvini, ma per il momento i numeri non lasciano adito a dubbi.

Ci si stupiva quando, nel 2022, l’importo riscosso per le multe aveva superato i 500 milioni di euro. Ogni anno un primato supera quello precedente. Nell’anno trascorso, tanto per fare un raffronto, quella somma si è quasi triplicata.

Già, gli incassi degli enti locali grazie alle multe stradali sono arrivati a un totale di circa 1,3 miliardi di euro, attenzione: solo fino a ottobre 2024 e secondo un’indagine del Codacons. Primato per la Lombardia, arrivata a quota 324 milioni di euro. Via via tutte le altre.

Lazio ed Emilia Romagna completa il podio, quasi a braccetto: 130 milioni il primo, 129 mln la seconda. Fanalino di coda il Molise con appena 1,4 milioni di euro, sempre nel periodo considerato, nei primi dieci messi dello scorso anno.

Nelle pieghe di quei numeri

Numeri pazzeschi, ancora più sorprendenti se consideriamo che i tribunali delle varie regioni hanno ripetutamente dimostrato, con sentenze definitive, che gli automobilisti non sono soli e possono e devono far valere i propri diritti sulla strada.

Chissà cosa accadrà con la nuova norma entrata in vigore dal 14 dicembre, certo è l’aumento delle multe, in primis per eccesso di velocità, la sanzione più gettonata, è direttamente proporzionale all’annullamento di tantissime multe, che rende ancora più impressione la somma complessiva incassata dagli enti locali.

La svolta dei ricorso

C’è un dettaglio poco noto che funge da base giuridica per un ricorso, alla stregua di un trucco infallibile che ci permette di aumentare i casi di annullamento di una sanzione amministrativa. È importante sapere che, secondo la legge, i radar fissi non gestiti da alcun agente devono scattare due foto del veicolo.

La prima deve essere una foto generale in cui si veda tutto il veicolo, compresa la targa, con il secondo si passa dal generale al particolare una foto dettagliata della targa. Non si può ingrandire la targa nella prima foto, spacciandola per la seconda: in quel caso la multa è contestabile. Non solo: entrambe le foto devono contenere informazioni quali l’ ora e il luogo in cui sono state scattate, proprio per diversificare le due foto. Molte persone hanno pagato senza controllare: un altro motivo per cui siamo arrivati a quella cifra mostruosa.