Posto di blocco, via il cappotto: l’articolo 169 CdS parla chiaro | Rischi ogni giorno il multone

L’articolo 169 del Codice della Strada parla chiaro, se ti fermano al posto di blocco, fareste meglio a non avere il cappotto indosso. Rischi ogni giorno una multa altissima.

Quando si decide di guidare, bisogna essere consapevoli del fatto che cade su di noi una grossa responsabilità appena giriamo la chiave, sia in merito alla nostra sicurezza che a quella degli altri. Non si tratta solo di noi, ma del fatto che in caso di distrazione o mancato rispetto delle norme del Codice della Strada, potreste provocare dei danni veramente gravi.

Quello che in molti non sanno però, è che le regole da rispettare non riguardano soltanto i segnali, i limiti di velocità, del non bere prima di guidare e così via, ma anche il dress code utilizzato, ha una sua notevole importanza.

Oggi vogliamo quindi rivelarvi che cosa dice l’articolo 169 del CdS, in merito alle sanzioni previste se al posto di blocco vi pizzicano con il cappotto. Ecco qual è la procedura corretta da seguire.

In auto bisogna seguire queste regole

Molti sottovalutano l’importa che riversano i dispositivi di protezione che sono presenti in ogni auto. Si passa dagli airbag, alle cinture di sicurezza, ai poggiatesta e così via. Ogni componente è stato testato e posizionato con cura dai progettisti, affinché il cittadino potesse essere il più sicuro possibile in caso di collisione. Sono molteplici i crash test che vengono eseguiti con i manichini, in modo da simulare ogni scenario possibile in caso di incidente, verificando così che i vari sistemi di sicurezza siano efficaci.

Capite bene da soli però, che se anche voi non collaborate, i loro sforzi saranno inutili. Sedersi in auto non nella posizione consona, mettendo per esempio i piedi sul cruscotto, restando sdraiati o peggio ancora non allacciandovi la cintura, quella combo perfetta creata non sarà valida per voi. Per non parlare del fatto che in alcuni contesti, potreste creare degli incidenti, per esempio chi guida con le infradito e non con scarpe consone, prendendo anche multe elevate, se dovesse essere accertata la vostra colpa nell’incidente.

Toglietevi il cappotto ai posti di blocco

L’articolo 169 del CdS parla chiaro, se non vuoi prendere un multone esagerato durante i controlli al posto di blocco, in auto devi togliere il cappotto. Spieghiamoci meglio, l’articolo in questione fornisce le indicazioni sul “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”.

Soffermandoci sul comma 1: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Se voi indossate un cappotto o un qualunque altro indumento ingombrante, capirete bene da soli, che non avendo la giusta libertà di movimento, in caso di manovre improvvise, non avrete il tempo di agire. Quindi voi dovete poter guidare in totale sicurezza, ma anche gli altri passeggeri, amici a 4 zampe inclusi, non devono venire a contatto vostro mentre pilotate l’auto. D’altronde come si dice: “Non disturbare il conducente quando guida”.