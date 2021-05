Mugello e Nürburgring: possibile il bis!

L’incertezza legata al Cvid-19 non permette alla Formula 1 di avere certezze sul calendario dopo la chiusura della stagione europea

Dopo la sostituzione del Gran Premio del Canada con il Gran Premio di Turchia il calendario di Formula 1 dovrebbe procedere senza particolari sorprese sino alla sedicesima tappa, in programma il 26 settembre a Sochi. Da lì iniziano le incertezze. Il circus infatti dovrebbe lasciare l’Europa alla volta dell’Asia, per le trasferte di Singapore e Suzuka, gare al momento confermate, ma su cui si hanno poche sicurezze.

Sebbene manchino più di quattro mesi, per la Formula 1 è già tempo di decidere perchè lo sforzo logistico nel caso non è poco e va organizzato con anticipo. Dopo le due tappe asiatiche la Formula 1 dovrebbe sbarcare in America, per le gare in Messico, Stati Uniti e Brasile. A novembre, invece, è previsto il recupero del GP d’Australia, prima del back-to-back finale Arabia Saudita-Abu Dhabi in programma a dicembre. Ad eccezione delle gare in Medioriente, gli altri sono tutti eventi a forte rischio.

MUGELLO E NURBURGRING VALIDE ALTERNATIVE

Ecco perchè Liberty Media ha già messo al vaglio delle alternative, nello specifico Mugello e Nürburgring. I due circuiti anche l’anno scorso utilizzati per rimpiazzare Gran Premi lontani dall’Europa hanno ricevuto parecchi consensi da parte di piloti e tifosi. L’unica incognita legate a queste piste è il meteo, ma in Europa trovare alternative con un clima più mite in quel periodo è difficile.

LIBERTY SPINGE PER AVERE ALMENO UNA GARA IN AMERICA

Discorso diverso per le gare in America. Liberty Media vorrebbe tanto il ritorno del GP degli Stati Uniti dopo l’assenza del 2020, per cui se Messico e Brasile dovessero dare forfait, possibile l’inserimento di un seconda tappa sempre negli USA. Dove? Ad Indianapolis, nel vecchio circuito interno all’ovale. Al momento però è solo un’ipotesi. Possibile invece un secondo GP a in Bahrain qualora non si potesse correre a Melbourne.