Sainz: “L’Europa è ancora il cuore della Formula 1”

Per il pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr. l’Europa rappresenta ancora il cuore pulsante della Formula 1

Sin dal proprio ingresso nel mondo della Massima Serie, il colosso statunitense non ha mai nascosto l’idea di voler esportare uno sport “europeo” come la Formula 1 in tutto il mondo. Calendario alla mano, si potrebbe quasi dire che l’obbiettivo sia stato raggiunto. Di ventidue appuntamenti in programma per il 2021, ben dodici verranno disputati al di fuori del Vecchio Continente. Dal prossimo anno inoltre l‘ingresso del GP di Miami e quello del Vietnam arricchirà il numero di venue “fuori casa”. Eppure, secondo il pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr. il cuore della Formula 1 risiede ancora in Europa.

Secondo lo spagnolo infatti gli organizzatori e detentori dei diritti del Circus avrebbero chiarito con i piloti che, nonostante l’“allargamento degli orizzonti”, il fulcro dell’azione resterà concentrato in Europa. “Bisogna separare le due cose” – ha dichiarato il madrileno ai microfoni di mundomadrileno.com -“Avere un GP di casa non ha nulla a che fare con l’intenzione della Formula 1 di competere in altri continenti. Formula 1 ha specificato ai piloti che il cuore delle corse rimane sui circuiti old-school. Spa, Barcellona, Silverstone. E’ chiara l’intenzione di voler continuare a gareggiare su questi circuiti“.

Proprio il Circuit de Catalunya sembrerebbe, tra i circuiti europei, il più vicino al pensionamento. “Il perché il GP di Spagna non abbia ancora trovato la quadra con i responsabili della Formula 1 è un discorso completamente differente”. Parlando sempre della gara di casa, lo spagnolo crede che le modifiche apportate alla pista riescano a riconquistare l’attenzione dei fan.

“Ci sono stati dei cambiamenti che potrebbero cambiare tutto quello a cui siamo abituati. Venerdì studieremo i dati per capire come le cose siano cambiate e trarre le nostre conclusioni. Dopo potremo capire che tipo di gara ci aspetta. Sembra un GP interessante e credo sarà molto piacevole sia per noi in pista che per i tifosi a casa”.