Motorsport al femminile: F1World incontra Gemma Buiano

Come è iniziata la sua passione per i motori? Ha iniziato con le Porsche per poi dedicarsi anche alle Ferrari, come mai questo cambiamento?

La mia passione per i motori è iniziata quando ero piccolissima, intorno ai cinque, sei anni. Ho iniziato con le Porsche perché mio padre ne è un appassionato e quindi mi ha svezzato alla guida… non così piccola, chiaramente. Più in là ho guidato Porsche e poi ho iniziato ad appassionarmi anche ad altri marchi come Ferrari, Lamborghini, Maserati. Mi diverto in pista, ma per adesso prediligo la strada.

Come si divide tra la vita familiare e appunto il lavoro da influencer nel mondo del motorsport?

Eh, è una bella domanda! Non è semplice. Ci vogliono tanti aiuti, fortunatamente esistono le nonne che mi danno una mano con mio figlio. Mi dedico alla mia passione per i motori soprattutto nei weekend, quando riesco a mettere da parte la vita familiare anche solo per un attimino, e riesco a dedicarmi a questi eventi, ai raduni e all’attività di pista.

Gemma, com’è la giornata tipo di una donna che si divide tra l’imprenditoria e la passione per i motori? Un pensiero sul ruolo delle donne in generale nel Motorsport?