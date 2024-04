Horner: tra nuove accuse e progetti per il 2026

Horner si concentra sul lavoro del team commentando il progetto 2026 del propulsore. Tuttavia, é di oggi la notizia di una nuova riapertura del caso che lo ha coinvolto a inizio stagione…

Come é noto, il 2026 vedrá il cambio di regolamento per molti aspetti del campionato e tra questa la nuova filosofia del propulsore turboibrido. In particolare, la Red Bull collaborerá con la Ford proprio per lo sviluppo del motore.

Numerose sono state le voci circa il livello di progresso del team di Milton Keynes sul nuovo progetto. La risposta di Christian Horner non tarda ad arrivare. “Con il motore, siamo su una curva aggressiva essendo un nuovo produttore di unità di potenza. Ma la squadra sta davvero affrontando questa sfida. Le nostre strutture sono complete, sia da un punto di vista di test e sviluppo con dynos e sale di perforazione, ecc, e capacità di produzione”, ha detto il team principal.

Lo sforzo dietro le quinte é enorme e la curva di apprendimento é in continua ascesa, a detta di Horner. Tuttavia, un margine di incertezza c’é sempre, quella stessa incertezza che a inizio stagione aveva fatto nascere dei dubbi sulla collaborazione con Max Verstappen. Ma l’olandese stesso ha affermato che é troppo presto per parlare di un possibile addio a Red Bull.

What do you think Max said to the dragon? 😅😝 #ChineseGP #TB pic.twitter.com/dh63SD9I2Y — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 16, 2024

Intanto si riapre il caso Horner…

Nel frattempo é di oggi la notizia di una riapertura del caso che ha travolto proprio Christian Horner a inizio stagione. Pare che il team avrebbe ingaggiato un nuovo avvocato legale che interrogherá sia il team principal che la dipendente nei prossimi giorni.

Quella stessa dipendente che attualmente é stata sospesa dalla Red Bull Racing in appello contro l’esito dell’indagine interna che ha scagionato il team principal dal comportamento inappropriato. Un amico di famiglia ha anche recentemente detto alla BBC che la donna è “molto turbata, arrabbiata, spaventata, intimidita e sola” mentre la saga continua.

La situazione ha anche portato alla luce i dettagli di una lotta di potere all’interno della Red Bull, che ha portato a domande sollevate sul futuro di Max Verstappen nella squadra.