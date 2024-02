Chi è Vicky Piria, la nuova voce della Formula 1 per Sky Sport

Chi è Vicky Piria? Conosciamo insieme il nuovo volto della Formula 1 per Sky Sport, con una passione per i motori coltivata sin da bambina

Rivoluzione nella squadra motori della Formula 1 di Sky Sport. Se da una parte sono stati confermati Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e Ivan Capelli, dall’altra ci sono state due partenze importanti. La prima riguarda quella di Federica Masolin, il cui posto verrà preso da Davide Camicioli. A fianco del conduttore non ci sarà più neanche Davide Valsecchi, bensì Vittoria “Vicky” Piria. Quest’ultima sarà la compagna di viaggio di Camicioli in tutte e 24 le tappe del Mondiale 2024. Ma chi è Vicky Piria? Scopriamolo insieme.

Piria nasce da madre inglese e padre italiano. E’ stato proprio quest’ultimo a trasmetterle la passione per i motori. Ha due fratelli, Joey e Paolo. La passione dei motori la porta a soli otto anni ad esordire sui kart, nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby. A 15 anni invece arriva il debutto in Formula 2000 Light e Formula Renault italiana, passando poi nel 2010 e 2011 alla Formula Abarth. Nel 2012 avviene il passaggio in GP3 Series, facendo così di lei la prima pilota donna della storia a partecipare alla categoria. Nel 2013-14 ha corso nell’European F3 Open.

L’esperienza americana, il GT e le W series

Nel suo curriculum, Vicky vanta anche un’esperienza oltreoceano, dove ha gareggiato nel Pro Madza (l’attuale Indy 2000). Nel 2019 arriva invece per lei l’opportunità di gareggiare con la W Series (ora F1 Academy), dove è l’unica italiana a passare le selezioni e gareggiare, dal 2019 al 2022. Sempre in quell’anno esordisce nel Campionato Italiano Gran Turismo. Nel 2023 con Enzo Fulgenzi Racing ottiene due vittorie (Mugello e Vallelunga), chiudendo al secondo posto nella classifica PRO AM Cup.

Tra televisione ed E Series

La passione dei motori non l’ha portata solo in pista, ma anche in televisione, dove Vicky ha sempre trasmesso l’amore per questo sport. E’ stata commentatrice della Formula E e ha anche condotto un programma tutto suo dedicato al settore delle automotive. A gennaio ha partecipato alle E Series, una competizione che punta ad una motonatica sempre più sostenibile. All’evento ha partecipato con il team di Sergio Perez, pilota della Red Bull in Formula 1.