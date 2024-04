Lando Norris: offerto un posto alla Red Bull?

Lando Norris ha resistito alle avances della Red Bull per affidare il suo futuro alla McLaren

Lewis Hamilton e Fernando Alonso potrebbero essersi avvicinati alla Red Bull per un posto ma, ironicamente, l’unico pilota a cui il team si è rivolto, Lando Norris, ha rifiutato.

Questo secondo il rispettato reporter di F1 Mark Hughes, il quale riferisce che al pilota della McLaren “è stato offerto” il posto di Sergio Perez .

Lewis Hamilton ha creato il caos quando il britannico ha annunciato che avrebbe lasciato la Mercedes per unirsi alla Ferrari alla fine di questa stagione.

Una settimana prima, però, c’era stato un altro grande annuncio quando la McLaren aveva confermato Lando Norris con un nuovo contratto pluriennale annunciato come “oltre la stagione 2025”.

Norris ha dichiarato nel comunicato stampa: “Il viaggio finora è stato emozionante. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha mostrato il nostro desiderio di tornare a competere in testa alla griglia. Il lavoro che Zak, Andrea e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile e sono fiducioso nella lotta per la vittoria con la McLaren. Sono entusiasta di creare ricordi ancora più sorprendenti”.

Con l’annuncio di Hamilton arrivato subito dopo, gli esperti si sono chiesti se Norris si fosse pentito della sua decisione iniziale di impegnarsi con la McLaren.

Ma dato che, secondo quanto riferito, ha rifiutato la possibilità di sostituire Sergio Perez,è improbabile.

Hughes ha risposto: “Né a Leclerc, né a Hamilton né ad Alonso è stato offerto un posto. Hamilton e Alonso ci hanno provato entrambi ma gli è stato detto di no”

Lando Norris sulla collaborazione con Max Verstappen

Alla domanda se avesse paura di affrontare Verstappen con la stessa macchina, ha detto a Sky Sports: “Penso che sia una discussione più lunga che dirlo semplicemente. Max è uno dei migliori piloti di sempre in Formula 1? Assolutamente. Penso che lo abbia dimostrato”.

“È in una squadra nella quale si trova molto a suo agio, molte cose sono costruite attorno a lui, quindi per chiunque – anche il Max di qualche anno fa – scontrarsi con il Max di adesso è estremamente difficile. Non penso che sia una questione: hai paura o non hai paura? Non credo che avrei mai paura di scontrarmi con qualcuno“.