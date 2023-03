Il volto dietro la direzione della F1 Academy: Susie Wolff

Ufficiale: Susie Wolff sarà l’amministratore delegato della Formula 1 Academy, la categoria che mira alla formazione delle donne pilota al più alto livello di motorsport

Annunciata a Novembre, la Formula 1 Academy è (come suggerisce il nome stesso) una categoria che mira al più alto livello di formazione della generazione di pilota donne. Le giovani atlete saranno supportate e guidate dai più grandi professionisti del motorsport, che si riuniranno in 5 grandi team. I tracciati in cui si sfideranno le atlete sono analoghi a quelli della Formula 1. Un weekend arricchito da prove libere e qualifiche esattamente come la categoria regina dei motori. A guidare sotto la sua ala protettrice le giovani atlete della F1 Academy sarà Susie Wolff. L’ex pilota automobilistica britannica non è un volto nuovo del motorsport, anzi la sua esperienza e le sue capacità stanno rivoluzionando sempre di più il settore.

Ad accogliere Susie Wolff all’interno della F1 Academy è anche Stefano Domenicali, che si esprime così in merito: “Il fatto che lei sia diventata amministratore delegato è una notizia fantastica. Susie è una persona incredibile che sa cosa è necessario per raggiungere il più alto livello di motorport, sia come pilota che come Team Principal. Ha numerose esperienze nel settore e crediamo che l’Academy possa beneficiare della sua preziosa guida. Siamo intenzionati a massimizzare le opportunità per tutti gli atleti che si interfacciano con questo sport, e crediamo che questo sia il primo passo”.

Excursus storico: Chi è Susie Wolff?

Nata nella regione della Scozia nel 1982, Susie Wolff dimostra grande interesse per la categoria dei motori sin dalla tenera età. Durante l’anno del 1997 vince una delle competizioni più prestigiose nel mondo del kart, insieme ad altre due categorie di nota importanza sul territorio della Scozia. Dopo aver ricevuto la nomina come ‘miglior pilota del mondo’ per la categoria dei kart, Susie Wolff inizia ad avvicinarsi al mondo delle monoposto con le Formula Renault del campionato britannico. Dopo ulteriori promettenti risultati, la pilota continua la sua ascesa, entrando ufficialmente nel mondo delle monoposto con le Formula 3 e disputando il titolo con alcuni dei nomi più noti nel mondo del motorsport.

Durante lo stesso anno però, abbandonò i risultati ottenuti a causa di un infortunio alla caviglia, che la costrinse a gareggiare in una categoria differente. E’ solo nel 2012, che grazie alla sua partecipazione nella categoria del DTM , riesce ad avere l’opportunità di salire su una monoposto di Formula 1. Nel 2013 infatti, grazie alla Williams, Susie Wolff diventa test driver, testando la vettura durante la sessione di prove libere e che le permise di girare a soli pochi decimi da Felipe Massa. A seguito di quello, la pilota britannica decide ufficialmente di allontanarsi dalla Formula 1.

Ad oggi, Susie Wolff ha ricoperto numerosi ruoli nel mondo del motorsport, infatti dal 2018 ha diretto la squadra di Formula E , Venturi Racing. Grazie al suo contributo, il team ha potuto assistere a stagioni ricche di soddisfazioni, in particolare nel 2021, terminando la stagione con 150 punti totali. Ad oggi, crediamo che l’esperienza di Susie Wolff possa arricchire ancora di più il mondo del motorsport, attraverso il ruolo di amministratore delegato della Formula 1 Academy.