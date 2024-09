Motociclisti, nuovo obbligo: vietato circolare con gli amici in gruppo | Arriva il decreto contro i rumori molesti

Arriva un nuovo divieto per i motociclisti che ha fatto storcere il naso a parecchi, in quanto a breve sarà attivo il decreto per cui sarà vietato circolare in gruppo, evitando così i rumori molesti. Cerchiamo di capirci meglio.

La motocicletta è una vera e propria passione, in quanto non è per tutti ma per chi ama le due ruote è tutto. A prescindere da chi usa questo mezzo per spostarsi, ma ci sono vere e proprie convention dedicate a questo mezzo di trasporto per non parlare di gite varie, manifestazioni e così via.

Avete mai visto gli “Harleysti” quando si muovono in gruppo per raggiungere magari qualche evento al quale partecipano? Il concetto è il medesimo a prescindere dal modello. Questa passione però non sempre è apprezzata da tutti, soprattutto da molti residenti.

Per questo motivo è arrivato il divieto di circolare con gli amici in gruppo, per evitare i rumori molesti. Cerchiamo di capire bene a cosa andranno in contro i motociclisti che non rispetteranno le direttive.

Motociclisti: svelato il problema

In questa città i residenti si sono dichiarati stanchi di dover sentire, soprattutto la notte, i rumori degli scarichi, le sgommate, la musica a tutto volume e le soste di gruppo con relativo chiacchiericcio. Il problema di fondo è l’occupazione del suolo pubblico, soprattutto durante i viaggi di gruppo o che comunque quelli che coinvolgono due o più veicoli, per non parlare di alcuni atteggiamenti dei guidatori (auto o moto è indifferente) durante la notte.

Le lamentele dei cittadini sono chiare: “il traffico nei luoghi pubblici sta causando loro notevoli disagi e soffre di musica ad alto volume, scarichi rumorosi, guida pericolosa… Spesso a tarda notte. È chiaro che questa attività sta avendo un impatto negativo sulla qualità della vita delle persone, quindi vogliamo porvi fine…”, riportano da motorpasionmoto.com.

Ecco dove non potrete più circolare in gruppo

Per i motivi elencati sopra, una cittadina nel Regno Unito, la Newcastle-under-Lyme, dopo molte proteste hanno ottenuto un’ordinanza che dovrebbe farli vivere nuovamente una vita più serena, da quello che possiamo leggere dalle loro contestazioni.

Come rivela la polizia dello Staffordshire: “Lo adotteremo alla fine dell’anno”, confermando quindi che l’ordinanza è stata approvata. Non solo motociclette ma anche le automobili, avranno il divieto di occupare il suolo pubblico in gruppi o comunque in più di due veicoli coinvolti. Non sarà più tollerato il disturbo della quiete pubblica per intenderci. Per ora, in caso di disobbedienza verrà applicata una piccola multa, ma dopo che l’ordinanza sarà attiva si presuppone che le sanzioni possano essere più alte. Come rivelato ci saranno delle eccezioni per le quali, le multe non saranno emesse, come per esempio gli eventi di beneficenza, le gite in bicicletta e così via. Viene da chiederci se questa normativa potrebbe essere adottata anche in Italia?