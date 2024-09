Ti sbagli e metti la 98 ottani al posto della 95: ecco cosa succederà al motore

Vi siete mai chiesti che cosa succede se si sbaglia a mettere carburante? Scegliendo la 98 ottani rispetto alla 95 succederà qualcosa al motore? Proseguite nella lettura e vi riveleremo la risposta.

Quando finalmente si riesce a prendere la patente, da quel momento in poi ci saranno diversi aspetti che un automobilista dovrà imparare, non basta avere il documento in tasca per essere degli esperti delle “4 ruote”.

Bisognerà necessariamente imparare a fare carburante, l’incubo di molti autisti soprattutto alle prime armi, per non parlare del momento di andare dal meccanico, i pagamenti vari, ricordarsi di fare la revisione e così via.

Ed è proprio in merito al momento di fare benzina che potrebbe succedere il problema. Vi siete mai chiesti che cosa potrebbe succede qualora metteste la 98 ottani anziché la 95? Vi sveliamo l’arcano in quanto sono molti che sottovalutano questo problema.

Cosa succede se si sbaglia carburante

Prima di parlare di cosa potrebbe succedere in caso di errori tra tipi di benzina o diesel differenti, volevamo rivelarvi cosa potrebbe succedere qualora voi sbagliaste proprio tipo di carburante. Per esempio se nel vostro veicolo a diesel mettete benzina o viceversa.

I problemi potrebbero essere molteplici in questo caso, in quanto soprattutto con i modelli recenti ancora più sofisticati a livello di meccanica, i danni potrebbero intaccare di molto il vostro budget. Per quello il primo consiglio che danno gli esperti è quello di non accendere l’auto qualora vi foste accorti in tempo del vostro errore. In questo caso infatti il serbatoio andrà svuotato e vi costerà sicuramente di meno, piuttosto che andare a “pulire” il motore in todo.

Se si sbaglia da 98 ottani a 95 ottani

Qualora invece l’errore lo commetteste tra due tipi di benzina o di diesel, il discorso è diverso. Iniziamo col dire che i numeri di benzina si riferiscono ai numeri di ottani presenti al suo interno e riguardano la capacità di resistere alla detonazione all’interno del motore a combustione. Il 98 ne ha di più rispetto al 95 e il primo è progettato per motori con compressioni e prestazioni più elevate.

Se in un motore convenzionale progettato per 95 ottani mettete la benzina a 98 non succederà nulla se non quello di aver speso più soldi di carburante inutilmente, ma se l’errore è al contrario, capirete bene che i danni saranno negativi, in quanto il motore non avrà la giusta potenza di cui necessita. In caso di errori per evitare danni, si consiglia di guidare piano in modo da non sovraccaricare il motore. In caso di errore di diesel invece tra quello normale e premium, non dovrebbe accadere nulla è ovvio che sarebbe meglio non commettere questo errore con frequenza.