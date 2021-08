Mercedes, Wolff: “Verstappen? Sta bene in Red Bull”

In casa Mercedes, si sta decidendo il pilota da affiancare Lewis Hamilton nella stagione 2022. Toto Wolff nega l’interesse verso Verstappen

Periodo di importanti decisioni per Mercedes e per Toto Wolff, sul pilota che insieme a Lewis Hamilton formerà la line-up piloti 2022, ma al momento si trova di fronte a un bivio: rinnovare il contratto a Valtteri Bottas, optare per un giovane e talentuoso pilota, come George Russell oppure tentare l’azzardo Max Verstappen? Ma da Brackley, Toto Wolff ci fa intendere di essere focalizzato sulla scelta tra il finlandese e l’attuale pilota della Williams, tanto da non considerare altri possibili candidati per il sedile numero 2, escludendo di fatto Max Verstappen, l’attuale rivale di Lewis Hamilton per il titolo 2021.

Per il team principal della Mercedes, Max è felice in Red Bull, perciò non c’è nessun tipo di interesse verso l’olandese. Tuttavia, riconosce l’enorme progresso che l’olandese ha fatto nello sport, all’interno del team di Milton Keynes.

“Non stiamo cercando piloti. Credo che Verstappen e il suo seguito, siano molto contenti della posizione che occupano. Red Bull è il suo team e la sua casa. Perché interrompere questo rapporto? Abbiamo i nostri piani con i nostri piloti. Ferrari ha un’ottima line-up, Lando Norris sembra ben inserito in McLaren. Quindi penso che il percorso sia segnato,” ha così dichiarato Toto Wolff in una recente intervista, riportata da GP Fans.

TOTO: “OPINIONI DIVERSE NEL TEAM E IN DAIMLER”

Tornando a parlare dell’attuale situazione, Toto fa sapere di sperare di prendere la decisione tra Bottas e Russell durante la pausa estiva. Tuttavia, le vacanze stanno finendo e la Formula 1 si appresta a tornare in azione, il prossimo fine settimana sul circuito di Spa-Francorchamps.

Non una scelta facile, considerando le diverse opinioni emerse nelle riunioni tra Mercedes e la Daimler. Toto Wolff sottolinea l’importanza di arrivare a un accordo.

“Vorremmo prendere la decisione durante la pausa estiva. Ci sono molte opinioni all’interno del team e nel consiglio della Daimler. Dobbiamo soltanto unirci e decidere: Ok, cosa ne pensiamo?” ha così sottolineato Toto in conclusione.