GP Belgio: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Si ritorna in pista proprio per il Gran Premio del Belgio, sul circuito che rappresenta per certi versi l’università dei piloti da corsa. Prima di vedere gli orari del GP del Belgio, vorremmo fare una piccola premessa: dopo l’appuntamento spagnolo, i motori della Formula 1, torneranno a rombare, dopo una corta pausa di una settimana e con il primo appuntamento del terzo blocco di tre gare consecutive, che vedranno anche due appuntamenti nel nostro paese.

Le sorti di questo campionato, sembrano ormai decise, con Lewis Hamilton sempre più vicino ad eguagliare il record di Michael Schumacher, tiene banco l’argomento legato all’universo Ferrari.

La scuderia emiliana, è ormai l’oggetto di molti spunti soprattutto per quello che riguarda la parte di management, invece Sebastian Vettel sembra sempre più vicino ad una firma con la futura Aston Martin.

GP BELGIO ORARI TV

ll week-end avrà inizio venerdì 28 agosto 2020 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 11:00 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:30. Sabato 29 agosto 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara prenderà il via, domenica 30 agosto 2020 alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e in diretta LIVE su F1world, mentre su TV8 potrete vedere la gara in differita.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 28 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 29 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 30 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



COME SEGUIRE IL GP DEL BELGIO IN TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

* gli orari della differita, del GP del Belgio in TV, potrebbero subire delle variazioni

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI SPA-FRANCORCHAMPS

Vediamo insieme qualche nota tecnica, che dovranno affrontare i piloti in questa sfida offerta dagli oltre 7 km di lunghezza e con le curve più famose del calendario di Formula 1.

Partiamo dall’Eau Rouge, una doppia curva sinistra-destra, da affrontare con il pedale sull’acceleratore e una velocità in uscita intorno ai 300 km/h. Poi troviamo la Blanchimont, una velocissima curva a sinistra da oltre 300 km/h. Ma Spa-Francorchamps non è solo curve ma anche lunghi rettilinei come quello del Kemmel, che obbliga ad adottare una configurazione da medio carico aerodinamico.

Attenzione alla lentissima curva Source, che arriva subito dopo il rettilineo del traguardo e alla chicane che immette sul rettifilo d’arrivo dopo la fine della curva Blanchimont in piena velocità.

Circuito: Spa-Francorchamps

Lunghezza giro: 7,004 km

Giri: 44

Distanza totale: 308.052 km

Prima gara disputata: 1950

Web: spa-francorchamps.be

Vincitori delle passate edizioni