Wolff: “Bottas è importantissimo per la Mercedes”

La situazione legata a Valtteri Bottas in Mercedes è tra le più incerte del mercato piloti. Il finlandese è infatti in scadenza di contratto e non è un mistero che le trattative per la “promozione” di George Russell siano ben avviate. Discorsi che si sono moltiplicati dopo l’incredibile carambola causata da Bottas nella partenza in Ungheria. A dispetto di tutte le speculazioni sul suo futuro Toto Wolff ha però voluto manifestare la propria stima nei confronti del suo pilota, considerandolo parte importante dei tanti successi delle ultime stagioni.

“Credo che si tratti di valutazioni troppo dure. Bottas è stato anche sfortunato, come a Monaco. Avrebbe potuto ottenere un ottimo secondo posto, e invece è stato vittima di un pit-stop che lo ha costretto al ritiro. C’è da aggiungere che se ti trovi in squadra un compagno pluri-iridato e con quasi 100 GP vinti, è normale che tutto diventi difficile. In ogni caso Valtteri è un grande uomo-squadra, si è aggiudicato diversi gran premi, è stato sempre al servizio del team e ha ottenuto 53 podi. Lo considero un pilastro solido ed importantissimo per i successi della Mercedes”, ha commentato Toto Wolff ai microfoni di GPFans Global.

POSSIBILE FUTURO IN ALFA ROMEO

Parole molto chiare del manager austriaco, che secondo alcune voci filtrate nel paddock starebbe cercando di trovare una sistemazione alternativa per Bottas in Formula 1. Al momento il team più accreditato sembra l’Alfa Romeo, che necessita di un pilota esperto per raccogliere l’eredità di Kimi Raikkonen, in una staffetta tutta scandinava.

In un mercato ancora in evoluzione per Bottas saranno di cruciale importanza le gare immediatamente successive alla pausa estiva. In un finale di stagione così equilibrato il contributo di Bottas potrebbe pesare e non poco nella bagarre contro la Red Bull di Verstappen. E non è da escludere che Valtteri possa clamorosamente trovare il modo di tenersi il suo posto in Mercedes.