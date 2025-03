Carburante tracciato, con un pieno rischi una multa da 7.700€: da questi benzinai non ci devi più andare

Non puoi andare da questi benzinai, se incappi nel carburante tracciato rischi una multa di ben 7.700 euro, attenzione al particolare.

Come se non bastasse il rincaro dei prezzi dei carburanti, adesso ci si mette anche la segnalazione per quello che è un prodotto tracciato e per cui si rischiano ben 7700 € di multa. La questione del carburante continua ad essere particolarmente dedicata per tutti gli automobilisti che si trovano a dover fare i conti con una serie di regole che sembrano non andare mai al loro favore.

Sono ormai diversi mesi che si parla dell’aumento dei prezzi ed è semplice immaginare che ogni automobilista cerca il modo migliore per riuscire a risparmiare anche solo qualche decina di euro.

Purtroppo il carburante, considerando anche il vasto utilizzo che si fa delle automobili, è diventato un bene di primissima necessità, a cui rinunciare è veramente impossibile.

Probabilmente proprio per questo motivo e per il bisogno di trovare carburante a buon mercato, sono stati incrementati i controlli per quello che riguarda una specifica categoria di prodotto. Si parla di carburante tracciato, il rischio è veramente molto elevato per tutti coloro che lo utilizzano.

Carburante, riuscì ad abbattere la spesa non è semplice

Numerose sono le stazioni di servizio presenti sul nostro territorio nazionale, ognuna delle quali offre non solo un prodotto differente, ma anche un costo che può essere più o meno elevato, a seconda della politica di commercio utilizzata. Considerando la differenza di prezzo, che è possibile trovare tra una stazione di servizi e l’altra, sono molti gli automobilisti che cercano di trovare quella con un prezzo migliore.

Il vero problema è che purtroppo sono ancora tante quelle che forniscono prodotti che non possono essere utilizzati, carburanti di scarsa qualità che rischiano non solo di provocare un elevato inquinamento, ma anche di danneggiare irrimediabilmente l’automobile. Per evitare sanzioni e spese elevate dal proprio meccanico di fiducia, è importante prestare attenzione alla pompa di benzina scelta.

Ecco cosa devi sapere e perché ti multano

La realtà è che si prevede una multa di 7700 € con possibile reclusione dai sei mesi ai tre anni per coloro che fanno un utilizzo improprio del gasolio agricolo. Tale prodotto in genere presenta un prezzo molto ridotto rispetto al carburante che si trova ai classici distributori, proprio questo spinge moltissimi automobilisti ad utilizzarlo all’interno delle proprie automobili. Il problema è che tale elemento non solo è dannoso per l’automobile, ma lo è altrettanto per l’ambiente che ci circonda.

Il gasolio agricolo viene venduto a buon mercato perché meno raffinato, destinata a motori e macchine agricole, macchine per l’irrigazione e sistema di riscaldamento per le serre, esso provoca un tasso di inquinamento molto elevato. La sanzione viene molto più frequentemente elevata a i distributori che per guadagnare più denaro dal pieno delle automobili, decidono di utilizzare tale carburante. Si ricorda quindi che l’agenzia delle dogane, provvede a controlli periodici per evitare tutto questo.