Lawson via da Red Bull, Villeneuve critico: “Un arrogante”

Liam Lawson lascia la Red Bull, e torna a guidare per la Racing Bulls: Villeneuve commenta l’accaduto

Red Bull ha confermato che Liam Lawson, sarà sostituito da Yuki Tsunoda al volante della RB21, già dal GP del Giappone.

Una mossa che era nell’aria già da qualche giorno, ma una volta arrivata l’ufficialità sta facendo discutere, anche per il solito modus operandi del team Red Bull, nei confronti dei propri piloti. Critiche anche verso Liam Lawson, con Jacques Villeneuve che si scaglia contro il pilota, ed etichettandolo come un arrogante.

In questa stagione, Liam Lawson ha debuttato con la Red Bull, disputando le prime due gare con risultati al di sotto delle aspettative. Risultati e prestazioni deludenti, che hanno spinto i vertici della Red Bull, in particolare Christian Horner e Helmut Marko a prendere la decisione di retrocederlo in Racing Bulls, e sostituirlo con Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, che lascia la Racing Bulls, farà il suo debutto affianco di Max Verstappen, nel suo weekend di casa, al GP del Giappone.

Liam Lawson ha disputato appena 11 gran premi in Formula 1, prima di ottenere la promozione in Red Bull. Nel 2023 è stato chiamato dalla Racing Bulls (all’epoca Alpha Tauri), per sostituire Daniel Ricciardo infortunatosi a Zandvoort, e di nuovo nell’ultima parte del 2024, sempre in sostituzione dell’australiano.

Intervistato da NZCasino, Jacques Villeneuve ha commentato la situazione di Liam Lawson, sottolineando il modo in cui il giovane pilota si è presentato in Formula 1, all’inizio della sua carriera.

“Non bisogna dimenticare, che lui [Lawson] è arrivato in Formula 1, in modo molto arrogante,” le prime parole del Campione del Mondo 1997.

“Lo scorso anno, è arrivato in Formula 1 dicendo quanto sarebbe stato fantastico, e il suo atteggiamento. Poi, quando i risultati non arrivano, tutti reagiscono in modo molto forte”.

“Attualmente, è il peggior risultato in una Red Bull. Perciò, sta pagando quel prezzo là. Si è sistemato in un certo modo,” ha tuonato Jacques Villeneuve

Jacques: “Vuoi andare in Red Bull? Un rischio…”

Le prime due tappe della stagione 2025, non si sono rivelate positive per Liam Lawson. In qualifica, il pilota neozelandese è stato protagonista di prestazioni scarse, e partenze dalla pit-lane, sia a Melbourne che a Shanghai.

Al GP Australia ha persino avuto un incidente, nel tentativo di gestire la vettura su pista bagnata e con gomme da asciutto. Mentre in Cina non ha mai avuto un ritmo competitivo, per poter tentare una rimonta.

Villeneuve ha accennato una certa sorpresa, sulla velocità con la quale la Red Bull ha preso la decisione, ma dando la colpa a Lawson.

“Queste due gare, non sono andate molto bene per lui nel paddock. È molto semplice, e quello è il rischio. Quando inizi con Red Bull, devi farlo nel modo giusto”.

“E quello è il prezzo da pagare, quando finisci nel miglior team. Vuoi prendere quel rischio? Bene. Ma, d’altra parte poi pagherai un caro prezzo, se le cose non dovessero andare”.

“È così. E va bene. È così che dovrebbe essere. Ho pensato che gli avrebbero dato la possibilità di correre altre tre gare, e magari di tornare in Europa, per poi prendere una decisione,” ha così concluso Villeneuve.