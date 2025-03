Toto Wolff avvisa Hamilton: “Vogliamo batterlo!”

Toto Wolff sul passaggio di Hamilton in Ferrari: “Strano vederlo vestito di rosso dopo tanti anni in Mercedes. Ma adesso è un’immagine normale per me”

Un anno fa veniva annunciato quello che molti hanno definito come l’ingaggio del secolo. Il trasferimento di Lewis Hamilton alla Scuderia italiana ha sorpreso persino Toto Wolff, il quale ha dovuto ammettere che la notizia è stata un vero fulmine al ciel sereno. Durante i test pre-stagionali, l’austriaco ha dovuto presto fare i conti con la realtà e abituarsi all’idea di vedere il suo ex pilota abbandonare i colori Mercedes e vestire di rosso.

Il direttore esecutivo delle Frecce d’Argento, intervistato da OE24, ha raccontato le sue impressioni iniziali nel vedere Hamilton alla guida della SF-25. “All’inizio era strano pensare a come sarebbe sembrato dopo così tanto tempo alla Mercedes. Ma poi è salito con la sua tuta rossa, sulla vettura rossa. In questi tempi frenetici ci si abitua in fretta. Adesso è un’immagine normale per me”.

“Restiamo buoni amici, gli auguro il meglio. Ma in pista vogliamo batterlo!”

Lo scorso 20 gennaio Lewis Hamilton ha condiviso sui propri canali social la sua prima foto ufficiale da pilota Ferrari. Elegante, nel suo gessato firmato Ferragamo, è stato immortalato davanti alla casa di Enzo Ferrari, con alle spalle una Ferrari F40. Una foto ch’è divenuta subito iconica, catturando milioni di like e superando quelli del selfie di Leclerc, scattato davanti ai suoi tifosi a Monza, nel 2024.

Un’immagine che, comunque, non ha lasciato indifferenti neppure i suoi avversari o i suoi ex colleghi. Lo stesso Toto ha riconosciuto l’iconicità di quel momento e ha scherzato così. “C’era qualcosa di iconico nel vederlo lì, in piedi, nel suo completo, vestito da Padrino. Gli ho detto: ‘Per 12 anni ho provato a farti indossare un abito e poi ne indossi uno il primo giorno alla Ferrari!’ Abbiamo riso molto entrambi“.

Nonostante di recente abbia ammesso di essersi sentito tradito dalla decisione di Lewis, il team principal della Mercedes, non nutre rancore nei suoi confronti, e conserva un sentimento di amicizia. Ma ciò non gli impedirà di dargli del filo da torcere. “Non è poi così male. Del resto, siamo buoni amici. A livello personale, gli auguro tutto il meglio, ma in pista vogliamo batterlo!“.

Claudia Belfiore