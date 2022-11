Niki Lauda, lo speciale omaggio Mercedes

Sicuramente uno dei nomi più blasonati all’interno della Formula 1, ovvero quello di Niki Lauda. L’ex pilota austriaco ha ricoperto il ruolo di presidente non esecutivo del team Mercedes. Rimase in carica fino alla sua morte, nel maggio del 2019 all’età di settanta anni. Mercedes ha così deciso di onorare Niki Lauda rinominando la strada principale del quartier generale del team, con sede a Brackley, dopo l’approvazione delle autorità e della famiglia dell’austriaco.

Rinominata “Lauda Drive”, la strada attraversa il centro del parco tecnologico del team tedesco. La celebrazione si è svolta davanti a tutto lo staff e i dipendenti di Mercedes, guidati dal team principal Toto Wolff.

The road at the heart of our home in Brackley has been renamed ‘Lauda Drive’, continuing Niki’s legacy for many years to come. 🙏 pic.twitter.com/kxQDQsMMql

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 30, 2022