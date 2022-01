Marko, ricorda Lauda: “Mi sarebbe piaciuto averlo qui nel 2021”

Helmut Marko in una recente dichiarazione, ha parlato di Niki Lauda, immaginando il suo ruolo nella lotta Red Bull-Mercedes nel 2021

In questi anni, Helmut Marko si è fatto conoscere come uno che ama molto chiacchierare, e a rilasciare dichiarazioni spesso pungenti e succulenti. In questo inizio del 2022, il consulente della Red Bull è tornato alla carica, e questa volta ricordando Niki Lauda, l’ex pilota austriaco scomparso nel 2019.

In particolare, Marko immaginando come si sarebbe comportato il suo connazionale, nella lotta tra Red Bull e Mercedes nel 2021, crede che avrebbe avuto un ruolo di mediatore e paciere, certo che la tensione tra i due team non sarebbe esploso.

Niki Lauda, tre volte campione del mondo, è stata una figura importante all’interno del team Mercedes, sia in ambito sportivo, che al livello politico. Sempre incisivo, sapeva come manovrare le redini del team. Motivo per cui, a Helmut Marko sarebbe piaciuto vederlo all’opera in questa battaglia politica.

“Mi sarebbe piaciuto avere qui Niki, quando la tensione tra Red Bull e Mercedes a un certo punto è cresciuta molto. Non saremmo arrivati a tanto con lui,” ha così dichiarato il consigliere della Red Bull in un’intervista per l’emittente televisivo austriaco ServusTV.

HELMUT E NIKI, I LORO INCONTRI A COLAZIONE

Tra Helmut Marko e Niki Lauda, entrambi compatrioti, c’era un bel rapporto d’amicizia. Avevano spesso l’abitudine di riunirsi, mantenendo il buon rapporto, nonostante fossero legati a due team diversi e per giunta rivali. Cosa che non avviene con un altro austriaco, ovvero Toto Wolff.

Gli incontri avvenivano per lo più al mattino, ua colazione, durante la quale i due si scambiavano quattro chiacchiere, talvolta sullo sport o su questioni personali. Marko crede che tutto ciò, sarebbe stato diverso nella stagione appena passata.

“Ci sarebbero state colazioni, un po’ più violenti, in quanto non gli piaceva perdere,” ha così scherzato Marko, nel corso dell’intervista.

Niki Lauda ha disputato 9 stagioni in Formula 1 (dal 1971 al 1979 e dal 1982 al 1985), vincendo tre titoli iridati nel 1975, 1977 e 1984. Nel maggio del 2019 morì, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, dopo aver subito un trapianto di polmone. Nei suoi ultimi anni di vita, è stato direttore non esecutivo di Mercedes, e uno degli artefici dei successi del team anglo-tedesco. È riuscito a convincere le figure più importanti di Mercedes, a non lasciare la Formula 1, e a puntare al progetto dei motori ibridi. Inoltre, Niki ha convinto il team, a ingaggiare Lewis Hamilton, portandolo via dalla McLaren a fine 2012, certo delle capacità del pilota inglese nel poter contribuire ai successi della Mercedes, in queste ultime stagioni di Formula 1.