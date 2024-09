Mercedes, Kimi Antonelli di nuovo in pista in FP1

Andrea Kimi Antonelli tornerà al volante della Mercedes W15 in un’altra sessione di FP1, dopo l’esordio a Monza una settimana fa

Andrea Kimi Antonelli tornerà in pista al volante della Mercedes W15, in uno dei prossimi Gran Premi della stagione 2024 e disputerà un’altra sessione di prove libere 1. Lo annuncia la Mercedes, come parte del programma di formazione del giovane che dalla prossima stagione, sarà il nuovo pilota ufficiale, accanto a George Russell.

Antonelli ha già avuto modo di guidare la W15, prendendo quella del suo futuro compagno di squadra, nelle prove libere 1 del GP Italia. Ma, la sua prima uscita ufficiale in Formula 1 è terminata bruscamente, praticamente contro le barriere alla Parabolica.

Episodio che tuttavia, non ha rovinato il weekend di Andrea Kimi Antonelli, dato che 24 ore dopo, è arrivata l’ufficialità del suo ingaggio come pilota ufficiale della Mercedes nel 2025.

Il pilota italiano, che ha appena compiuto 18 anni farà il suo debutto in una stagione completa di Formula 1, al GP Australia 2025.

The Kimi shots we didn’t get to post from Monza pic.twitter.com/zAShbKeFvA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 6, 2024

Tuttavia, nel frattempo a sorpresa è arrivata la notizia che Antonelli, avrà un’altra chance di guidare la Mercedes W15 più tardi in questa stagione, prendendo questa volta la vettura di Lewis Hamilton.

Shovlin: “Parleremo con Kimi, affinché sia più gentile nell’approcciare i weekend”

È Andrew Shovlin a confermare, che Antonelli tornerà in pista in un weekend dove non ci sarà la Sprint Race. Quindi, scegliendo tra Singapore, Messico, Las Vegas o Abu Dhabi.

I Gran Premi di Singapore e Las Vegas, si svolgeranno in un circuito cittadino, mentre Messico e Abu Dhabi potrebbero essere gli scenari più adatti.

Nel rilasciare un comunicato sul canale ufficiale Youtube della Mercedes, Andrew Shovlin, che svolge il ruolo di capo ingegnere di pista del team ha dichiarato: “Sì, ci sarà. I regolamenti richiedono che entrambi i nostri piloti, debbano lasciare il loro sedile per una sessione di prove libere del venerdì. Kimi sarà un nostro pilota il prossimo anno, dunque lo useremo”.

“Ovviamente non ha ottenuto i chilometraggi che speravamo. Abbiamo fatto e stiamo lavorando con alcune delle nostre vecchie vetture, per dare l’opportunità a Kimi di fare esperienza al volante, con i pneumatici e su ogni tipologia di circuito. E andrà avanti ancora così. È un peccato, che abbia avuto quell’incidente alla Parabolica”.

“Il passo era certamente buono. Parleremo con lui, per costruire un modo di approcciare il weekend di gara, più gentile per il futuro. Ma, non vediamo l’ora di riaverlo di nuovo nella vettura, e sceglieremo il circuito giusto per questo”.

“Avremo molte Sprint Race nei prossimi appuntamenti. Dunque non vogliamo che i nostri piloti perdano la loro unica sessione di prove libere, per via del format. Quindi abbiamo una scelta limitata, ma sì Kimi tornerà in pista, e non vediamo l’ora di riaverlo al volante della W15,” ha aggiunto Shovlin.