UFFICIALE: Bearman al posto di Magnussen a Baku

Il promettente Ollie Bearman sostituirá Kevin Magnussen in occasione del Gran Premio di Baku. Il danese é stato escluso per i 12 punti di penalita’sulla Super License

Buone notizie per Ollie Bearman: il pilota britannico correrá al Gran Premio di Azerbaijan al posto di Kevin Magnussen. Il pilota danese era stato penalizzato per lo scontro a Monza con Pierre Gasly. 10 secondi di penalitá e due punti tolti dalla Super License gli impediscono di prendere parte al GP di Baku. D’altra parte, come é noto, Bearman affiancherá Esteban Ocon per la stagione 2025 e dunque quale migliore occasione per familiarizzare con il team?

Bearman aveva giá fatto il suo debutto in Formula 1 al posto di Carlos Sainz. Il pilota della rossa, infatti, aveva dovuto subire un intervento di appendicite e dunque aveva mancato l’aapuntamento in Arabia Saudita. Bearman in quell’occasione portó il team a punti con uno splendido settimo posto.

“È sicuramente più una sfida entrare in gara come pilota di riserva, con un tempo di preparazione limitato e così via, ma sono nella fortunata posizione di averlo fatto all’inizio dell’anno con la Scuderia Ferrari, quindi posso almeno fare affidamento su quell’esperienza“, ha detto Bearman.

“Ho anche avuto quattro sessioni FP1 con MoneyGram Haas F1 Team in VF-24 già questa stagione, quindi senza dubbio questo sarà utile anche per affrontare l’intero weekend di gara a Baku. La squadra è in buona forma al momento e farò del mio meglio per essere preparato con il tempo a disposizione. L’obiettivo è andare là fuori e avere un buon weekend in Azerbaigian”, ha poi aggiunto il giovane pilota.

Anche il team principal Ayao Komatsu si é espresso al riguardo: “Sono entusiasta che Ollie guiderà la VF-24 insieme a Nico a Baku. Ha già mostrato grandi promesse nelle sue uscite FP1 e nei test post-stagionali, e si è comportato molto bene quando ha guidato per la Scuderia Ferrari in Arabia Saudita, raccogliendo punti nel processo”.

“The aim is to get out there and have a solid weekend in Azerbaijan.” ️ @OllieBearman Ayao and Ollie discuss the #AzerbaijanGP #HaasF1 #F1 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2024

Una decisione controversa…

La decisione degli Stewards per il contatto di Magnussen a Monza ha suscitato non poche polemiche sia da parte del pilota stesso che da parte degli altri piloti del paddock. Il danese ha difatti commentato cosí quanto accaduto:

“Non so cosa stia succedendo con queste penalità. Voglio dire, qual è il punto? Abbiamo avuto un leggero contatto alla curva 4, senza danni per nessuna delle due monoposto. […] Onestamente non capisco il senso della decisione presa dai Commissari”.

Anche Gasly, altro pilota coinvolto, ha mostratp il proprio disaccordo dicendo: “Mi hanno detto che ha ricevuto 10 secondi di penalità. Sono sorpreso perché ci ha provato, ma si trattava di un ruota a ruota e non ho nemmeno perso tempo. Spero che in qualche modo (i Commissari FIA, ndr) possano tornare indietro perché sarebbe decisamente ingiusto“.