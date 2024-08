GP Italia, FP1: debutto “con il botto” per Antonelli, bene Verstappen

Terminate le FP1 del GP d’Italia: prime prove libere per Andrea Kimi Antonelli, che sostituisce Russell in questa prima sessione all’Autodromo Nazionale di Monza

Calano le tende sulla prima sessione di prove libere a Monza. Le FP1 del GP d’Italia sono la prima occasione in pista per più di un pilota in griglia. Oggi occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli, che in questa sessione sostituisce Russell al fianco di Lewis Hamilton. Il team di Brackley approfitta dell’Autodromo Nazionale di Monza anche per effettuare una prova comparativa tra le due vetture: fondo vecchio per il sette volte iridato, nuovo per Antonelli. Prima volta in pista anche per Franco Colapinto, che in questa seconda parte di stagione sostituirà Logan Sargeant in Williams.

Ottimo giro iniziale per Antonelli, che all’inizio riesce a piazzare la sua vettura in prima posizione. Posizione poi tolta, otto minuti dopo, da Hamilton. Diversi sono stati i lunghi accaduti durante i primi giri della sessione, soprattutto da parte delle due Ferrari. Questi ultimi, però, senza alcun danno, a dimostrazione dell’ottima preparazione del team di Maranello per questo weekend. La Ferrari ha applicato, infatti, aggiornamenti specifici per il Gran Premio di casa, realizzati grazie a una spesa economica importante.

Bottas sorprende, Verstappen al comando

Dopo un’ottima prestazione iniziale, Antonelli perde il retrotreno come grip e va a battere contro la barriera. L’incidente alla parabolica del giovane pilota Mercedes provoca bandiera rossa per diversi minuti. Il pilota è illeso. Dopo l’interruzione, la Red Bull è il primo team a scendere in pista. Anche quest’ultimo ha apportato diversi cambiamenti alla monoposto, adattando parti della propria vettura al circuito italiano. Una scelta più economica rispetto a quella della Ferrari.

Ottima prestazione di Alexander Albon, che si aggiudica un ottavo posto. Bene anche Bottas, che ha mantenuto la sua Sauber sempre tra i primi dieci, per poi concludere questa prima sessione in quinta posizione. Nonostante Sainz in pista sembrasse più a suo agio del compagno di squadra, è Charles Leclerc a portare la Scuderia italiana sul podio, aggiudicandosi un secondo posto alle spalle dell’attuale Campione del mondo in carica, Max Verstappen. Nonostante la bandiera gialla degli ultimi minuti causata dall’uscita di pista di Colapinto, e conseguenti piccoli detriti, il podio rimane invariato: Verstappen, Leclerc e Norris conquistano i tre gradini più alti della classifica.